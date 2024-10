Hình hài mới của Manchester United

Giống một cơn gió mùa hè thổi qua Old Trafford, Ruben Amorim hứa hẹn mang đến làn gió mới cho Manchester United. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, với những thành công vang dội tại Sporting Lisbon, được xem là "chìa khóa" để mở ra một chương mới cho “Quỷ đỏ”.

Tuy nhiên, hành trình khôi phục quyền uy của Manchester United không hề dễ dàng, khi Amorim phải tìm cách tái cấu trúc đội hình và khai thác tối đa khả năng của những ngôi sao tại CLB.

Amorim là một trong những chiến lược gia hiếm hoi yêu thích sơ đồ 3-4-2-1. Trong hệ thống này, các hậu vệ cánh đóng vai trò tấn công cao, hỗ trợ các tiền vệ công hoặc tiền đạo cánh hoạt động ở trung lộ, gần với tiền đạo cắm.

Điều này mang đến cơ hội cho các trung vệ và tiền vệ trung tâm tỏa sáng, đặc biệt là trong những vị trí như “double pivot” (hai tiền vệ trung tâm), “double 8” hoặc số 10 - một điểm đặc biệt có thể giúp Mason Mount tìm lại phong độ đỉnh cao. Sơ đồ này sẽ tạo nên sự linh hoạt và kiểm soát ở tuyến giữa, giúp Manchester United áp đảo đối thủ từ phần sân nhà.

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất của Amorim là làm sao để khắc phục điểm yếu về tốc độ của đội hình hiện tại, đặc biệt là ở hàng thủ. Tại Sporting Lisbon, Amorim từng biến đổi sơ đồ 3-4-2-1 thành 4-2-2-2 khi triển khai bóng, tận dụng một trung vệ giữa để đẩy bóng lên cao, hỗ trợ tuyến tiền vệ.

Nếu áp dụng ở Manchester United, câu hỏi đặt ra là liệu những trung vệ như Matthijs de Ligt hay Harry Maguire - vốn không có tốc độ cao - có thể phù hợp với vai trò này hay không. Dù không có sự cơ động, De Ligt và Maguire vẫn là những trung vệ có kinh nghiệm và sẽ là sự lựa chọn quan trọng của Amorim trong những tình huống phòng ngự chiến lược.

Manchester United hiện tại đối mặt với vấn đề lớn về vị trí hậu vệ cánh. Đội hình của họ có rất nhiều cầu thủ chạy cánh thuần túy nhưng lại thiếu đi những hậu vệ cánh phù hợp, đặc biệt là ở phía trái khi cả Luke Shaw và Tyrell Malacia đều ngồi ngoài vì chấn thương.

Điều này khiến Amorim có thể phải chuyển hướng, ví dụ biến Antony - bản hợp đồng đắt giá với giá 85 triệu bảng - thành một hậu vệ cánh. Dù đây có thể là một nước đi đầy táo bạo, việc chuyển đổi vị trí có thể sẽ là lựa chọn bắt buộc để tận dụng tối đa nguồn lực hiện có.

Trong trường hợp khác, Amorim có thể sẽ điều chỉnh thành sơ đồ 3-4-3 với ba cầu thủ tấn công linh hoạt, cho phép Rashford, Garnacho, hoặc Amad Diallo di chuyển vào trung lộ để đảm nhiệm vai trò số 10.

Một trong những điểm đáng chú ý khác của Amorim là chiến thuật phòng ngự chặt chẽ mà ông sử dụng. Khi không có bóng, ông thường chọn sơ đồ 5-4-1 hoặc 5-2-3, tạo nên một khối phòng ngự chắc chắn, buộc đối thủ phải triển khai bóng từ hai biên thay vì tấn công trực diện.

Sự linh hoạt trong hệ thống này giúp giảm thiểu áp lực lên hàng thủ, một yếu tố Manchester United dưới thời Ten Hag thường xuyên gặp khó khăn khi đối thủ dễ dàng tấn công thẳng vào trung lộ. Tuy nhiên, điểm yếu Amorim cần phải khắc phục chính là khả năng phòng ngự từ xa của các cầu thủ, vì đa số họ đều có khả năng tấn công tốt hơn việc lùi về bảo vệ khung thành.

Manchester United hiện sở hữu dàn trung vệ chất lượng, bao gồm Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Jonny Evans, Victor Lindelof và Leny Yoro. Trong sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim, việc có ba vị trí trung vệ tạo ra cơ hội ra sân nhiều hơn cho tất cả, nhất là khi De Ligt và Maguire có thể tận dụng kinh nghiệm để bổ sung vào hàng phòng ngự. Tuy nhiên, thiếu tốc độ sẽ là trở ngại cho họ khi phải đối mặt với những đội bóng có lối chơi nhanh và áp sát.

Manuel Ugarte là mẫu tiền vệ phòng ngự lý tưởng Amorim từng trọng dụng ở Sporting Lisbon. Tiền vệ người Uruguay có khả năng thu hồi bóng, phá vỡ các pha tấn công của đối thủ và giữ được sự điềm tĩnh trong việc kiểm soát bóng. Khả năng tái hợp với Amorim có thể là cơ hội để anh phát huy tối đa năng lực tại Old Trafford.

Mount đang gặp khó khăn vì chấn thương và chưa thực sự tìm lại phong độ đỉnh cao. Nhưng với sơ đồ của Amorim, cựu ngôi sao Chelsea có thể tỏa sáng ở vai trò số 10, vị trí cho phép anh thể hiện sự sáng tạo và khả năng chuyền bóng tinh tế. Đây là cơ hội giúp Mount làm mới bản thân và chứng tỏ giá trị của mình.

Một bài toán nan giải khác Amorim phải sớm tìm ra câu trả lời là vị trí nào sẽ được dành cho các cầu thủ chạy cánh. Manchester United hiện sở hữu bốn gương mặt chuyên bám biên, gồm Rashford, Garnacho, Amad và Antony.

Với sơ đồ 3-4-2-1, có thể chỉ hai trong số họ sẽ được đá chính ở vị trí tiền vệ công, buộc những cầu thủ còn lại phải cạnh tranh khốc liệt. Amorim có thể sẽ chuyển một trong số họ thành hậu vệ cánh hoặc tập trung vào những cầu thủ linh hoạt như Bruno Fernandes và Joshua Zirkzee để tạo sự ổn định.

Amorim có thể mang đến sự đổi mới và thổi hồn vào chiến thuật của Manchester United, tuy nhiên nhiệm vụ tái cấu trúc đội hình là một thử thách lớn, đòi hỏi không chỉ kỹ năng điều chỉnh chiến thuật mà còn là cách thích ứng nhanh chóng với các cầu thủ hiện tại. Nhà cầm quân trẻ này sẽ cần thêm thời gian và sự hỗ trợ từ câu lạc bộ để có thể biến “Quỷ đỏ” thành một đội bóng chơi hiệu quả và ổn định hơn.

Sự xuất hiện của ông tại Old Trafford sẽ là dấu mốc quan trọng, không chỉ là cơ hội cho Manchester United trở lại thời kỳ huy hoàng, mà còn là phép thử xem liệu lối chơi mới mẻ này có phù hợp với một đội bóng giàu truyền thống như Manchester United hay không.

