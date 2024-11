Amorim không cần Van Nistelrooy

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ruud van Nistelrooy trong vai trò trợ lý đặt ra câu hỏi liệu sự có mặt của một người cũ từng gắn bó sâu đậm với câu lạc bộ có phải là điều cần thiết.

Ruud van Nistelrooy quyết định từ bỏ nhiều cơ hội dẫn dắt các đội bóng khác trong mùa hè vừa qua để trở thành cánh tay phải của Erik ten Hag tại Manchester United. Dù mang danh nghĩa là trợ lý, Van Nistelrooy đến với Old Trafford không chỉ với mục tiêu hỗ trợ, mà còn để sống lại đam mê mãnh liệt với một câu lạc bộ mà ông từng là ngôi sao sáng. Với 150 bàn thắng trong 219 trận đấu, cựu tiền đạo người Hà Lan vẫn là biểu tượng trong lòng người hâm mộ CLB.

Tuy nhiên, tình thế nhanh chóng thay đổi. Sau khi Ten Hag phải rời ghế huấn luyện viên trưởng, Van Nistelrooy lại có cơ hội nắm quyền chỉ đạo - lần này là với tư cách huấn luyện viên tạm quyền. Dưới sự dẫn dắt của ông, Manchester United giành chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Leicester City tại Carabao Cup, một sự khởi đầu mà chắc chắn sẽ khơi dậy nhiều cảm xúc lẫn lộn ở cả người hâm mộ và giới chuyên gia.

Sự hiện diện của Van Nistelrooy đặt Amorim vào tình huống không dễ dàng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, một người nổi tiếng với phong cách quản lý tinh tế và tư duy bóng đá hiện đại, phải đối mặt với một trợ lý là huyền thoại của câu lạc bộ, người cũng không giấu giếm mong muốn trở thành huấn luyện viên trưởng. Đây không chỉ là một thử thách về chiến thuật hay lối chơi, mà còn là bài toán về quản lý nhân sự và tránh những mâu thuẫn có thể xảy ra trong phòng thay đồ.

Việc giữ lại Van Nistelrooy - người vừa thành công trong trận đấu tại Carabao Cup và dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ - là quyết định nhiều rủi ro cho bất kỳ huấn luyện viên nào muốn xây dựng uy tín của riêng mình. Ole Gunnar Solskjaer, người từng có màn thể hiện ấn tượng khi dẫn dắt Manchester United với vai trò tạm quyền, là ví dụ điển hình cho những phức tạp mà một cựu cầu thủ thân thiết với câu lạc bộ có thể mang lại khi trở thành huấn luyện viên chính thức. “Quỷ đỏ” cần một chiến lược rõ ràng và vững chắc, không bị ảnh hưởng bởi quá khứ hào hùng.

Ruben Amorim dự kiến mang theo ba trợ lý từ Sporting Lisbon gồm Carlos Fernandes, Adelio Candido và Emanuel Ferro, cùng huấn luyện viên thủ môn Jorge Vital và chuyên gia khoa học thể thao Paulo Barreira. Đây là những người đã hiểu rõ cách thức làm việc và triết lý bóng đá của Amorim. Không gian cho Van Nistelrooy, dù có gắn bó thế nào với Manchester United, trở nên hạn hẹp trong đội ngũ này.

Cần phải thừa nhận, đây là thời điểm Manchester United không nên bị chi phối bởi những quyết định cảm tính hay giữ lại ai đó chỉ vì tình cảm. Một đội ngũ đồng nhất, với triết lý rõ ràng và không bị ảnh hưởng bởi di sản quá khứ, là điều quan trọng để đưa CLB trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Van Nistelrooy chắc chắn có sức hút lớn với người hâm mộ Manchester United, nhưng điều này sẽ là gánh nặng không cần thiết cho Amorim, đặc biệt là khi ông phải làm quen với một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, cũng như đối mặt với đội hình đang thiếu sự ổn định và sự tương thích với sơ đồ 3-4-2-1 mà ông ưa chuộng.

Dù Van Nistelrooy có thể tạo ra những dấu ấn trong giai đoạn tạm quyền, Manchester United nên tỉnh táo trước sức hút đó. Để Amorim có thể thực sự tập trung vào công việc của mình và xây dựng một đội bóng theo định hướng riêng, câu lạc bộ cần đưa ra quyết định rõ ràng và tránh những sự phân tâm không cần thiết.

Đôi khi, việc tạm biệt một huyền thoại cũng là bước đi cần thiết để mở ra chương mới - một chương mà Manchester United thực sự cần để trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.