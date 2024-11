Amorim mang sứ mệnh tái sinh Manchester United

Giữa tình cảnh đó, Rúben Amorim, vị chiến lược gia trẻ tuổi và đầy triển vọng từ Sporting CP, được giao nhiệm vụ quan trọng: tái thiết một Manchester United rệu rã và đưa đội bóng trở lại vị thế đáng gờm ở cả Ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu.

Câu hỏi là: Liệu Amorim có thể mang lại niềm hy vọng mới cho "Nhà hát của những giấc mơ"?

"Ngay cả Pep Guardiola cũng khó có thể vô địch với Manchester United trong tình trạng hiện tại. Tôi thích Ruben Amorim, nhưng nếu không cải thiện ở những vấn đề cốt lõi này, ông sẽ khó có thể đạt được thành công”, cựu danh thủ Graeme Souness nhận định.

Mùa trước, hàng thủ của Manchester United thiếu vắng một cặp trung vệ thực sự ăn ý và có khả năng dẫn dắt. Sự lỏng lẻo khiến họ dễ dàng bị đối thủ khai thác. Dưới thời Erik ten Hag, đội bóng thử tới 14 cặp trung vệ khác nhau mà vẫn chưa đạt được sự ổn định. Matthijs de Ligt, một trung vệ đầy tiềm năng, được kỳ vọng sẽ kết hợp ăn ý cùng Lisandro Martínez. Tuy nhiên, phong độ không như ý khiến hàng thủ của Quỷ đỏ luôn bất ổn, đỉnh điểm là trận hòa 3-3 trước Porto.

Amorim sẽ có thêm Victor Lindelöf và Casemiro để tăng cường sự lựa chọn, đặc biệt nếu ông quyết định chuyển sang sơ đồ ba trung vệ. Việc xây dựng một cặp trung vệ ổn định không chỉ đảm bảo sự chắc chắn ở hàng thủ mà còn là nền tảng cho toàn đội phát triển.

Tuyến giữa của Manchester United từ lâu đã là vấn đề cần giải quyết. Kobbie Mainoo thể hiện rất tốt, nhưng việc tìm người đá cặp ăn ý với anh vẫn là bài toán khó. Casemiro qua đỉnh cao phong độ, khó theo kịp tốc độ của Premier League, và Christian Eriksen, dù ổn định, vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng dài hạn của đội bóng.

Bản hợp đồng trị giá 42,3 triệu bảng cho Manuel Ugarte, cựu học trò của Amorim tại Sporting, vẫn chưa tạo ra sự đột phá. Nếu Amorim có thể khai thác tối đa tiềm năng của Ugarte cùng với Mainoo, cặp đôi này có thể là cốt lõi cho tuyến giữa của United, giúp đội bóng tăng cường kiểm soát và ổn định lối chơi.

Hàng công Manchester United hiện là mối lo lớn khi chỉ ghi được tám bàn sau chín trận tại Premier League - con số không thể chấp nhận với đội bóng đặt mục tiêu Champions League. Rasmus Højlund, người được kỳ vọng là trung phong số 9, vẫn chưa đạt được sự ổn định, còn Alejandro Garnacho là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với chỉ hai bàn thắng. Sự sa sút phong độ của Marcus Rashford và bản hợp đồng mới Joshua Zirkzee cũng làm trầm trọng thêm tình hình.

Với xG (bàn thắng kỳ vọng) ở mức 15,65, rõ ràng United đang gặp vấn đề ở khả năng dứt điểm. Nếu Amorim có thể cải thiện kỹ năng và tâm lý dứt điểm cho hàng công, CLB có thể sớm cải thiện thành tích.

Rashford là cái tên nổi bật nhất cần được vực dậy. Phong độ trồi sụt của anh từ đầu mùa khiến cơ hội vào đội tuyển quốc gia trở nên xa vời. Rashford ở đỉnh cao sẽ là sức mạnh đáng gờm của Manchester United, và một vị huấn luyện viên tài năng như Amorim có thể giúp anh lấy lại phong độ.

Antony - bản hợp đồng đắt đỏ dưới thời Ten Hag - cũng chưa đạt được sự kỳ vọng với phong độ bất ổn, và Mason Mount, một ngôi sao sáng giá khác, vẫn chưa tìm thấy vị trí phù hợp và liên tục gặp chấn thương. Khai thác tiềm năng của những ngôi sao này sẽ là nhiệm vụ quan trọng của Amorim trong quá trình tái thiết.

Dưới thời Ten Hag, đội bóng thi đấu thiếu dấu ấn chiến thuật rõ ràng. Amorim và Giám đốc Kỹ thuật mới, Jason Wilcox, phải tạo ra một triết lý chiến thuật xuyên suốt từ đội trẻ đến đội một. Manchester United cần trở thành một tập thể gắn kết và chơi bóng theo hệ thống thay vì chỉ dựa vào khả năng cá nhân như trước đây.

Amorim sẽ có những ý tưởng riêng, nhưng việc bắt tay vào giữa mùa sẽ là một thách thức lớn. Với lịch thi đấu dày đặc, ông cần nhanh chóng truyền tải ý đồ chiến thuật để toàn đội bắt nhịp và thi đấu hiệu quả.

Chấn thương là vấn đề dai dẳng của Manchester United với số ca chấn thương nhiều nhất Premier League mùa trước, lên đến 66 ca. Các cầu thủ quan trọng như Luke Shaw, Tyrell Malacia, và Mount phải vắng mặt trong thời gian dài, khiến đội hình bị xáo trộn. Dù bộ phận y tế được cải tổ, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Amorim cần tìm ra cách bảo vệ sức khỏe cầu thủ tốt hơn để duy trì lực lượng mạnh nhất, đặc biệt khi phải chia sức ở nhiều đấu trường.

Amorim không chỉ đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn mà còn là một sứ mệnh to lớn - mang lại niềm tự hào và vị thế cho Manchester United. Với tài năng, sự kiên trì và một tầm nhìn rõ ràng, ông có cơ hội xây dựng một đội bóng mạnh mẽ và đồng đều, dù hành trình này sẽ không hề dễ dàng. Người hâm mộ “Quỷ đỏ” cần giữ niềm tin và sự kiên nhẫn để cùng đội bóng vượt qua giai đoạn này.

