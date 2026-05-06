Động thái của Lương Thế Thành sau vai diễn gây phẫn nộ

Sau vai diễn Dũng, Lương Thế Thành nhận nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trên thảm đỏ. Nam diễn viên phản hồi hài hước rằng nhân vật sắp “trả nghiệp”.

Mới đây, Lương Thế Thành gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Thẩm mỹ viện âm phủ ở TP.HCM. Trước đó, nam diễn viên trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vì vai Dũng trong phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc - nhân vật đang khiến khán giả phẫn nộ bởi loạt tình tiết ngoại tình, bạo lực gia đình và liên tục đổ lỗi cho vợ.

Ngay khi có mặt trên thảm đỏ, Lương Thế Thành nhanh chóng bị khán giả “quây” hỏi về vai diễn gây tranh cãi. Đặc biệt, nhiều người liên tục nhắc đến Trang - nhân vật "tiểu tam" trong phim, có mối quan hệ ngoài luồng với Dũng. Nam diễn viên hài hước đáp: “Thôi, dẫn Trang theo cháy nhà”.

Lương Thế Thành cũng vui vẻ nhắn nhủ khán giả tiếp tục theo dõi những tập cuối của phim. Anh nói: “Mọi người theo 45 tập rồi, còn 5 tập nữa, ráng đi. Tôi hứa 5 tập nữa thôi, 5 tập nữa sẽ trả nghiệp. Tôi xem còn tức huống chi mọi người”.

Chia sẻ về hiệu ứng của bộ phim, ông xã Thúy Diễm thừa nhận bản thân bất ngờ khi vai diễn ảnh hưởng mạnh từ màn ảnh ra đời thực. “Mình bị ảnh hưởng từ trong phim tới ngoài đời, cả tháng nay không dám đăng gì lên trang cá nhân vì bị công kích nhiều quá. Chỉ biết cười thôi, không biết nói gì hơn”, anh nói.

Nam diễn viên cũng xin lỗi khán giả nếu vai diễn gây khó chịu thời gian qua.

Trong phim, Lương Thế Thành vào vai Dũng - người chồng vướng vào mối quan hệ tình cảm với Trang (Ngân Hòa), trong khi vẫn sống cùng vợ là Thanh Mai (Lê Phương). Ở diễn biến gần đây, Dũng được công ty tổ chức tiệc chúc mừng sau khi giành giải CEO xuất sắc. Tuy nhiên, ngay trong bữa tiệc, loạt hình ảnh và video ghi lại chuyện ngoại tình của anh với Trang bất ngờ bị phát tán, khiến Dũng bị cấp trên kỷ luật và đối mặt với làn sóng chỉ trích.

Bi kịch gia đình tiếp tục bị đẩy lên cao khi Dũng hiểu lầm vợ là người đứng sau vụ việc. Anh tức giận, đánh đập Thanh Mai ngay trước mặt con trai. Đáng nói, mẹ chồng của Mai cũng quay sang trách móc cô, cho rằng cô đã hủy hoại sự nghiệp của chồng. Dù cố gắng giải thích, Mai vẫn không nhận được sự tin tưởng từ gia đình chồng, ngoại trừ con trai.

Những tình tiết này khiến Bóng ma hạnh phúc liên tục gây tranh luận. Nhiều khán giả bức xúc trước hình ảnh người chồng ngoại tình nhưng lại đổ lỗi cho vợ, đồng thời bất bình với sự mưu mô của Trang. Một bộ phận người xem cho rằng phim đang đẩy bi kịch lên quá cao, khiến nhân vật nữ chính chịu nhiều tổn thương trong khi chưa có hành động đáp trả đủ quyết liệt.

Trước phản ứng gay gắt từ khán giả, Lương Thế Thành nhiều lần lên tiếng theo hướng hài hước, mong người xem phân biệt giữa diễn viên và nhân vật.