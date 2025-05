Động thái của FIFA giúp Ronaldo thành hàng hot chuyển nhượng

Điểm đáng chú ý là các trận đấu tại giải không được tính vào giới hạn quy định rằng một cầu thủ chỉ có thể đăng ký ở tối đa 3 CLB và thi đấu chính thức cho 2 CLB trong cùng một mùa giải. Nói cách khác, FIFA Club World Cup được coi là "ngoại lệ" giúp các đội dễ dàng bổ sung lực lượng, mở ra cơ hội chiêu mộ các tên tuổi lớn.

FIFA không yêu cầu cầu thủ mới phải có tên trong danh sách sơ bộ 35-50 người của CLB, nghĩa là việc ký ngắn hạn hoàn toàn khả thi. Chỉ cần đôi bên đạt thỏa thuận, kể cả về mặt tài chính, Ronaldo hoàn toàn có thể "tạm khoác áo" một CLB khác dự FIFA Club World Cup, trước khi ký hợp đồng chính thức với đội bóng mới cho mùa 2025/26, hoặc thậm chí là Al Nassr nếu đôi bên tiếp tục hợp tác.

Hiện tại, vẫn còn một kỳ chuyển nhượng khác dành cho các đội chưa chốt lực lượng: FIFA cho phép lần đăng ký bổ sung nữa từ 27/6 đến 3/7, dành cho các đội lọt vào vòng loại trực tiếp. Điều này mở ra khả năng CR7 sẽ thi đấu từ vòng 1/8 đến chung kết.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn là chân sút số 1 tại Saudi Pro League và đóng vai trò không thể thay thế trong đội tuyển Bồ Đào Nha dưới thời HLV Roberto Martinez. Sức hút thương hiệu của CR7 vẫn ở đẳng cấp toàn cầu, chưa kể đến khả năng chuyên môn đáng nể. Vì vậy, việc có anh trong đội hình chỉ một tháng thôi cũng đủ giúp các CLB bứt phá doanh thu, tăng lượng fan và tăng độ phủ truyền thông.

Câu hỏi đặt ra là ai sẽ giành được chữ ký tạm thời của Ronaldo cho giải đấu này? Một CLB châu Âu muốn khuếch trương thương hiệu ở Mỹ? Một đội Mỹ muốn làm bùng nổ sân nhà? "Dù thế nào, kịch bản Messi đối đầu Ronaldo là trên đất Mỹ rất được FIFA ủng hộ", Marca viết.

