Ronaldo tuổi 40, nhưng cơ thể như 29

Kết quả khiến CR7 không khỏi bất ngờ. Anh nói với Whoop: "Tôi không thể tin được kết quả lại tốt đến vậy. Điều này có nghĩa tôi sẽ chơi bóng thêm 10 năm nữa".

"Khi còn trẻ, bạn nghĩ mình sống mãi mãi, luôn mạnh mẽ, không thể bị đánh bại. Nhưng ở tuổi 25 thì khác hẳn với tuổi 30, nhất là trong bóng đá. Tôi vẫn cảm thấy tốt, tôi ưu tiên việc hồi phục và giấc ngủ nhiều hơn trước rất nhiều", CR7 nói thêm.

"Với kết quả tuổi sinh học, có thể Ronaldo sẽ còn gắn bó với bóng đá lâu hơn dự tính", Goal viết. Ronaldo vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở độ tuổi mà hầu hết cầu thủ giải nghệ. Cựu sao MU đặt mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp trước khi giã từ sân cỏ, và hiện sắp chạm mốc 940 bàn.

Tuy nhiên, tương lai của Ronaldo chưa rõ ràng khi hợp đồng với Al-Nassr sẽ hết hạn vào mùa hè này. Huyền thoại người Bồ Đào Nha được đồn đoán sẽ chuyển sang đội bóng khác sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Theo Marca, một CLB Brazil dự FIFA Club World Cup 2025 ngỏ ý muốn có sự phục vụ của Ronaldo. Ngoài ra, Al-Hilal (Saudi Arabia) cũng nổi lên như điểm đến lý tưởng. Việc chiêu mộ CR7 sẽ là cú hích hoàn hảo cho tham vọng của đội bóng áo xanh, sau khi chia tay Neymar.

