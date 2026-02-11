Thêm một người rời bỏ công ty của Elon Musk

Việc Tony Wu rời đi khiến xAI đứng trước nguy cơ xáo trộn trong quá trình phát triển sản phẩm, trong khi công ty liên tục bị chỉ trích trong thời gian gần đây.

Tony Wu là đồng sáng lập tiếp theo rời xAI. Ảnh: Bloomberg.

Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk vừa ghi nhận thêm một sự mất mát ở cấp lãnh đạo cao nhất, khi ông Tony Wu, một trong những người đồng sáng lập, chính thức rời khỏi doanh nghiệp này. Wu là đồng sáng lập thứ hai của xAI rời đi chỉ trong chưa đầy một tháng.

Ngày 10/2, Tony Wu đăng tải thông báo trên mạng xã hội X, xác nhận việc từ chức khỏi xAI. Trong bài viết, ông cho biết đã đến lúc bắt đầu “một chương tiếp theo” trong sự nghiệp, đồng thời bày tỏ niềm tin vào tiềm năng của AI trong việc thay đổi cách con người làm việc và sáng tạo.

“Đây là một kỷ nguyên với đầy đủ những khả năng. Một nhóm nhỏ được trang bị AI có thể làm nên những điều kỳ diệu và định nghĩa lại những gì có thể”, Wu viết. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Elon Musk vì đã tin tưởng vào sứ mệnh của xAI và mô tả quãng thời gian làm việc tại đây là “một hành trình để đời”.

Theo Business Insider, quyền truy cập Slack nội bộ của Wu đã bị vô hiệu hóa từ ngày 9/2, một ngày trước khi ông công bố thông tin rời công ty. Năm ngoái, Wu bắt đầu báo cáo trực tiếp cho Elon Musk và giữ vai trò lãnh đạo bộ phận nghiên cứu lý luận của xAI. Ông cũng tham gia sâu vào nhiều nỗ lực cốt lõi của bộ phận này.

Nguồn tin am hiểu cho biết xAI đã tiến hành tái cấu trúc tổ chức vài tuần trước khi Wu rời đi. Trong quá trình này, đồng sáng lập Guodong Zhang tiếp quản cả mảng đào tạo trước và sau sáp nhập, bao gồm những bộ phận từng thuộc phạm vi quản lý của Wu.

Tony Wu là người đồng sáng lập thứ tư rời xAI trong vòng một năm qua. Trước đó, Christian Szegedy rời công ty vào tháng 2/2025, theo hồ sơ LinkedIn. Igor Babuschkin thông báo rút lui vào tháng 8/2025, trong khi Greg Yang cho biết đã rời xAI vào tháng 1 năm nay với lý do sức khỏe.

Theo thông tin trên LinkedIn, trước khi gia nhập xAI, Wu từng làm việc tại Google gần 2 năm và có thời gian làm thực tập sinh tại OpenAI.

Tony Wu từng làm việc tại Google DeepMind và OpenAI. Ảnh: Christophe Testi.

xAI được Elon Musk thành lập vào năm 2023 với mục tiêu phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo, thứ mà vị tỷ phú gốc Nam Phi mô tả là lựa chọn thay thế cho những chatbot “quá cấp tiến”. Sau đó, CEO Tesla đã sáp nhập xAI với nền tảng mạng xã hội X. Đến đầu tháng 2, SpaceX đã mua lại xAI.

Theo các nguồn tin, SpaceX đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay, với mức định giá có thể lên tới 1.500 tỷ USD .

Trong những tháng gần đây, xAI vấp phải nhiều chỉ trích sau khi chatbot Grok bị phát hiện tạo ra hình ảnh khiêu dâm mà không có sự đồng thuận của người thật. Trước phản ứng dữ dội, công ty đã hạn chế các tính năng tạo hình ảnh của Grok trên nền tảng X.

Mới đây, giới chức Pháp cũng đã đột kích văn phòng xAI tại Paris trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến việc Grok bị cáo buộc được sử dụng để tạo video khiêu dâm.