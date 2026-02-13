Dòng phương tiện ùn ùn từ TP.HCM về miền Tây

|
Ghi nhận của PV, trưa 13/2 (26 tháng Chạp), trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua TP. Cần Thơ, lượng xe máy từ hướng TP.HCM về các tỉnh miền Tây tăng đột biến. Ảnh: Nhật Huy.
|
Tại khu vực nút giao Quốc lộ 1 và đường Trần Hoàng Na (TP. Cần Thơ), lưu lượng phương tiện đổ về tăng từng giờ.
|
Khoảng 15h cùng ngày, trên cầu Cần Thơ (hướng từ Cần Thơ sang Vĩnh Long), một xe tải bị chết máy giữa cầu khiến giao thông ùn ứ kéo dài nhiều cây số.
|
Dòng xe nối đuôi nhau 'bò' qua cầu Cần Thơ. Lực lượng chức năng túc trực để phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý sự cố.
|
Giao thông ùn ứ trên cầu Cần Thơ (hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long).
|
Lượng phương tiện từ TP.HCM về miền Tây tăng. Ảnh: Nhật Huy.
|
Một số người đi xe máy tranh thủ dừng trên cầu Cần Thơ ngắm cảnh, nghỉ ngơi khiến giao thông càng thêm phức tạp.
|
Chị Nguyễn Tú Quyên (quê Cà Mau) cùng chồng tranh thủ dừng xe nghỉ ngơi khi tới Cần Thơ. Chị Quyên cho biết, anh chị làm công nhân ở TP.HCM, dù đi xe máy về quê vất vả, nhưng tiết kiệm chi phí, chủ động thời gian đi lại, chở được nhiều đồ. Từ trưa đến đầu giờ chiều, thời tiết trở nên oi bức, khiến việc di chuyển bằng xe máy thêm vất vả. Dù vậy, nhiều người vẫn tranh thủ chạy xe liên tục để kịp thoát tắc đường. Dự báo chiều tối và ngày mai, lượng phương tiện còn tăng hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ
Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.