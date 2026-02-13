Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Dòng phương tiện ùn ùn từ TP.HCM về miền Tây

  • Thứ sáu, 13/2/2026 18:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 13/2, phương tiện từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây tăng mạnh, khiến giao thông trên quốc lộ 1 và cao tốc luôn trong cảnh đông đúc.



Ghi nhận của PV, trưa 13/2 (26 tháng Chạp), trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua TP. Cần Thơ, lượng xe máy từ hướng TP.HCM về các tỉnh miền Tây tăng đột biến. Ảnh: Nhật Huy.


Tại khu vực nút giao Quốc lộ 1 và đường Trần Hoàng Na (TP. Cần Thơ), lưu lượng phương tiện đổ về tăng từng giờ.


Khoảng 15h cùng ngày, trên cầu Cần Thơ (hướng từ Cần Thơ sang Vĩnh Long), một xe tải bị chết máy giữa cầu khiến giao thông ùn ứ kéo dài nhiều cây số.


Dòng xe nối đuôi nhau 'bò' qua cầu Cần Thơ. Lực lượng chức năng túc trực để phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý sự cố.


Giao thông ùn ứ trên cầu Cần Thơ (hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long).


Lượng phương tiện từ TP.HCM về miền Tây tăng. Ảnh: Nhật Huy.


Một số người đi xe máy tranh thủ dừng trên cầu Cần Thơ ngắm cảnh, nghỉ ngơi khiến giao thông càng thêm phức tạp.


Chị Nguyễn Tú Quyên (quê Cà Mau) cùng chồng tranh thủ dừng xe nghỉ ngơi khi tới Cần Thơ. Chị Quyên cho biết, anh chị làm công nhân ở TP.HCM, dù đi xe máy về quê vất vả, nhưng tiết kiệm chi phí, chủ động thời gian đi lại, chở được nhiều đồ. Từ trưa đến đầu giờ chiều, thời tiết trở nên oi bức, khiến việc di chuyển bằng xe máy thêm vất vả. Dù vậy, nhiều người vẫn tranh thủ chạy xe liên tục để kịp thoát tắc đường. Dự báo chiều tối và ngày mai, lượng phương tiện còn tăng hơn.

