Dòng phương tiện ùn ùn từ TP.HCM về miền Tây

Chị Nguyễn Tú Quyên (quê Cà Mau) cùng chồng tranh thủ dừng xe nghỉ ngơi khi tới Cần Thơ. Chị Quyên cho biết, anh chị làm công nhân ở TP.HCM, dù đi xe máy về quê vất vả, nhưng tiết kiệm chi phí, chủ động thời gian đi lại, chở được nhiều đồ. Từ trưa đến đầu giờ chiều, thời tiết trở nên oi bức, khiến việc di chuyển bằng xe máy thêm vất vả. Dù vậy, nhiều người vẫn tranh thủ chạy xe liên tục để kịp thoát tắc đường. Dự báo chiều tối và ngày mai, lượng phương tiện còn tăng hơn.