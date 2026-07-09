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Xã hội

Dòng nước đen ngòm cuồn cuộn chảy ra biển Sầm Sơn

  • Thứ năm, 9/7/2026 15:43 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cũng như khẩn trương khắc phục sự cố dòng nước đen ngòm cuồn cuộn chảy từ cống thải ra biển Sầm Sơn (Thanh Hoá).

Dòng nước đen cuồn cuộn chảy ra biển Sầm Sơn Theo báo cáo của UBND phường Sầm Sơn (Thanh Hoá), vị trí xảy ra sự cố là cửa xả C4 trên đường Hồ Xuân Hương (phường Sầm Sơn).

Theo báo cáo của UBND phường Sầm Sơn (Thanh Hoá), vị trí xảy ra sự cố là cửa xả C4 trên đường Hồ Xuân Hương (phường Sầm Sơn). Công trình có chức năng tiêu thoát nước mưa cho Khu đô thị Quảng trường Biển trong trường hợp mưa lớn, bão lũ hoặc lượng nước vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống.

Công trình này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời đầu tư và hiện chưa được bàn giao cho địa phương quản lý. Nguyên nhân ban đầu được xác định lượng mưa cục bộ trong ngày 8/7 có cường độ lớn, khiến hệ thống thoát nước phải hoạt động với lưu lượng cao.

Cùng thời điểm, hệ thống van cửa phai tại cửa xả gặp sự cố, không thể đóng kín theo thiết kế, dẫn đến nước trong hệ thống thu gom bị rò rỉ ra ngoài.

Theo cơ quan chức năng, do nước mưa cuốn theo bùn lắng, đất cát và các tạp chất tích tụ lâu ngày trong hệ thống nên thời điểm đầu xuất hiện màu nước đục, gây hiểu nhầm là nước thải xả trực tiếp ra biển. Sau đó, khi lượng nước trong hệ thống được giải phóng, hiện tượng này chấm dứt và dòng nước trở lại bình thường.

Ngay khi xảy ra sự việc, UBND phường Sầm Sơn chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phối hợp cùng các lực lượng liên quan huy động phương tiện, nhân lực để xử lý khẩn cấp. Các giải pháp được triển khai gồm đắp chặn dòng bằng bao tải, lấp cát, gia cố khu vực cửa xả và vệ sinh bãi biển.

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Sau sự cố, lực lượng chức năng đắp chặn dòng bằng bao tải, lấp cát, gia cố khu vực cửa xả và vệ sinh bãi biển.

Hiện các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi hiện trạng, hoàn thiện phương án xử lý lâu dài đối với khu vực cửa xả nhằm đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành ổn định, đồng thời hạn chế nguy cơ tái diễn tình trạng tương tự, bảo vệ môi trường và hình ảnh du lịch biển Sầm Sơn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh dòng nước đen ngòm cuồn cuộn chảy ra từ một cống thải xả ra biển Sầm Sơn vào chiều 8/7. Clip sau đó nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người trên mạng xã hội với nhiều bình luận trái chiều.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, phường Sầm Sơn đón gần 6 triệu lượt du khách, tạo ra doanh thu ước đạt 11.000 tỷ đồng. Địa phương đang tăng tốc hướng tới mục tiêu thu hút hơn 9 triệu lượt du khách toàn bộ mùa du lịch hè năm nay, với tổng doanh thu kỳ vọng đạt 19.000 tỷ đồng

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Theo Đình Anh/VTC News

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