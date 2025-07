Nước thải đen ngòm tràn ra bãi biển ở Gia Lai

“Ngay sau khi phát hiện sự việc, địa phương đã chỉ đạo tiến hành khắc phục”, ông Quang nói đồng thời cho biết, đang đề xuất hướng xử lý dứt điểm, tránh tái diễn.

Tối 14/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh dòng nước thải đen ngòm, chảy mạnh từ hệ thống thoát nước ra bãi biển Nhơn Lý. Dòng nước bẩn tràn qua khu vực người dân đang kinh doanh dịch vụ du lịch trên bãi cát, làm mất mỹ quan và vệ sinh môi trường.

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn Đông, vị trí bắt đầu nước thải chảy tràn trên bãi biển thôn Lý Hòa tại cửa xả thuộc dự án chỉnh trang, mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Chánh và Lý Hòa do Phòng Kinh tế - hạ tầng và đô thị TP. Quy Nhơn trước đây làm chủ đầu tư xây dựng.

Công trình khởi công thi công từ ngày 5/1/2024 và dự kiến hoàn thành vào 30/6/2024. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng cho UBND phường Quy Nhơn Đông hoặc đơn vị có chức năng quản lý, vận hành.

Trong quá trình thi công, miệng cửa xả của tuyến cống bị lấp đầy cát do triều cường đẩy vào nên nước thải bị ứ đọng lâu ngày không thoát ra được.

Ngày 14/7, để phục công tác kiểm tra nghiệm thu, đơn vị thi công đã tiến hành nạo vét khơi thông miệng cửa xả. Tuy nhiên, trong quá trình nạo vét miệng cửa xả do không làm hệ thống mương chảy dọc nên khiến một lượng lớn nước thải ứ đọng chảy tràn lan ra biển.

UBND phường Quy Nhơn Đông đã yêu cầu đơn vị thi công tiến hành hốt dọn phần bùn cát bị nhiễm bẩn do nước thải gây ra chảy tràn lan trên bãi biển để đảm bảo mỹ quan đô thị.

