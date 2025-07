Va chạm giữa xe bồn và xe máy, một người tử vong ở Gia Lai

Sáng 13/7, trên Quốc lộ 19 đoạn qua cầu Ba La, thuộc thôn Tả Giang 1, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai (xã Tây Giang, Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một thiếu niên tử vong, một người khác bị thương.

Khoảng 8 giờ 45 phút, xe trộn bê tông biển kiểm soát 77H-002.04 do Mai Đình Văn (26 tuổi) trú xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai (xã Vĩnh An, Bình Tường, Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ) điều khiển, lưu thông theo hướng Đông - Tây.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến cầu Ba La, xe này va chạm với mô tô biển kiểm soát 81G1-366.64 do Phạm Hùng Cường (16 tuổi) trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai (phường Ngô Mây và phường Tây Sơn, các phường An Phú, An Phước, An Tân và xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cũ) cầm lái, chở theo em Nguyễn Thanh Vũ (16 tuổi) cùng trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai đi chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến Vũ tử vong tại chỗ, Cường bị thương được đưa đi cấp cứu.

Công an xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ nạn nhân và điều tiết giao thông. Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.