Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chất lượng...

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn các đồng chí Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch đã dành thời gian tham dự và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, góp ý sâu sắc đối với các nội dung được Ban Thường trực trình xin ý kiến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh/Đại Đoàn Kết.

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, Hội nghị đã cơ bản thống nhất với các nội dung Ban Thường trực trình về: Quy chế hoạt động, Chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch và UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027; Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2026.

"Các ý kiến tham gia đều xác đáng. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp thu rất đầy đủ để tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn bản ban hành, triển khai thực hiện" - Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết liệt thực hiện công việc của Chính phủ, Quốc hội và cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an sinh xã hội được quan tâm; đời sống của nhân dân được cải thiện.

“Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng, tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên của Mặt trận; của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam” - Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, trong 6 tháng qua, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Các đại hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đều nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Hầu hết các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị đều tới dự các đại hội này.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã có các bài phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Đây là một niềm vinh dự, tự hào đối với khối Mặt trận, cũng là niềm động viên, khích lệ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và đoàn viên, hội viên trong cả nước.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh/Đại Đoàn Kết.

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức 5 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết tại 5 cụm thi đua; đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai nghị quyết trong toàn hệ thống.

Các tổ chức chính trị - xã hội đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết đại hội trong hệ thống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Nhấn mạnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là hội nghị đầu tiên của Đoàn Chủ tịch sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, là hội nghị cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội thành chương trình công tác và những nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, ngay sau Hội nghị, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam và toàn hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; tập trung lãnh đạo, phối hợp quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Trong đó, lưu ý tổ chức thật tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, tạo khí thế mới cho nhân dân, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành thông suốt và tình hình chung khi tiến hành sáp nhập các tổ dân phố.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đơn vị, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cùng đó vận động nhân dân hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh, ủng hộ, đồng hành cùng Nhà nước thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm quốc gia và của địa phương, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số để có điều kiện chăm lo và nâng cao đời sống cho nhân dân.

"MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận các cấp, gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân và tăng cường giám sát hiệu lực thực hiện nhiệm vụ của chính quyền ở cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên" - Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài gợi mở.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh/Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện; đổi mới việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tập trung chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế và chăm lo cho hội viên.

Đồng thời, quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam; thực hiện ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý văn bản, họp trực tuyến, tăng cường tổ chức hội nghị không giấy tờ.

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành liên quan đảm bảo đồng bộ, liên thông, tránh chồng chéo; gắn với triển khai hiệu quả Chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo và phát động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch cùng toàn thể hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam sẽ phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” - Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.