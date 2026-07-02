Xây dựng đội ngũ báo cáo viên là chiến sĩ xung kích mặt trận tư tưởng của Đảng

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội đồng đánh giá, xét chọn báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Sáng 2/7, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức chương trình Hội đồng đánh giá, xét chọn báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhanh chóng đi vào cuộc sống là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; là công việc trọng tâm và xuyên suốt của Đảng, của hệ thống chính trị trong suốt nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tiến Đạt/Đại Đoàn Kết.

Trong quá trình đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần tạo nên thế trận lòng dân.

Đứng trước sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng và mạng xã hội, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên phải nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời nắm bắt các luồng thông tin, tình hình thời sự chính trị trong và ngoài nước.

"Trước yêu cầu đó, việc tổ chức Hội đồng đánh giá, xét chọn báo cáo viên giỏi là dịp để đánh giá chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương", đồng chí Nguyễn Minh Chung nhấn mạnh.

Các báo cáo viên trình bày tại chương trình.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung đề nghị, thông qua đợt đánh giá, xét chọn lần này, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm, xây dựng đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ.

Tại chương trình, các báo cáo viên đã bình tĩnh, tự tin, thể hiện đầy đủ kiến thức về lý luận, kỹ năng sư phạm, phương pháp truyền đạt, khả năng liên hệ thực tiễn, làm nổi bật những điểm mới, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội đồng đánh giá trao Giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các báo cáo viên giỏi tham dự chương trình.

Sau phần trình bày của các báo cáo viên, Ban Giám khảo đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm, khách quan đối với mỗi phần dự thi. Qua bỏ phiếu, Hội đồng đánh giá đã công bố kết quả và trao Giấy chứng nhận cho 8 báo cáo viên giỏi tham dự chương trình.