UBTW MTTQ Việt Nam xin ý kiến vào nội dung dự thảo Báo cáo chính trị

  • Thứ năm, 23/4/2026 09:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra từ ngày 11/5 đến ngày 13/5 tại thủ đô Hà Nội.

Tranh: Hà Huy Chương.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng và mong muốn nhận được nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết của toàn thể Nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo chính trị đến hết ngày 22/4. Ý kiến góp ý xin gửi về Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 107 Quán Thánh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Email: vanphongubtwmttqvn@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn!

Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 xem TẠI ĐÂY

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ba Phó chủ tịch mới

Hội nghị Hiệp thương cử nhân sự là Trưởng các tổ chức chính - xã hội tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

18:07 12/4/2026

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài vừa có thư kêu gọi ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026 gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đồng bào.

18:38 13/4/2026

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://phunuvietnam.vn/ubtu-mttq-viet-nam-xin-y-kien-vao-noi-dung-du-thao-bao-cao-chinh-tri-trinh-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-mttq-viet-nam-lan-thu-xi-238260416085216918.htm?gidzl=1ucsShDbBcm5dx9ti7qcQWARktMkB29kIicyUwbxTMGTdhehgtCaCqkJi2UhTIau6vJb83A2rAqij6uYQm

mattran.org.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

