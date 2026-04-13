Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bắc Ninh tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho người dân tại các xã Tiên Lục, Mỹ Thái và Ngọc Thiện. Nguồn: TTXVN.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài vừa có thư kêu gọi ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026 gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Nội dung bức thư như sau:

"Những năm qua, với truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần "tương thân tương ái" và trách nhiệm quốc tế cao cả, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, sẻ chia tích cực, kịp thời ủng hộ đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 'Tháng Nhân đạo' (tháng 5 hàng năm) là cao điểm hành động vì cộng đồng trợ giúp người khó khăn, tuyên truyền giá trị nhân đạo và là dịp để kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay lan tỏa yêu thương.

'Tháng Nhân đạo' năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi năm 2026 là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng chung tay ủng hộ, với các trọng tâm:

1. Kiến tạo sinh kế, an sinh bền vững trong nước: Hỗ trợ vốn, công cụ sản xuất; xây dựng các công trình nhân đạo kiên cố, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu và kịp thời cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

2. Khẳng định trách nhiệm nhân đạo quốc tế: Chung tay hỗ trợ nhân dân các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh và bất ổn, đặc biệt là các nước bạn bè truyền thống; góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình.

Mọi sự đóng góp xin gửi về Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam - cơ quan nòng cốt được giao tiếp nhận quản lý và điều phối trực tiếp, cam kết bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả cao nhất.

Tên tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Số tài khoản: 2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) Sở Giao dịch 3

Nội dung: Tháng Nhân đạo 2026

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin ghi nhận và gửi tới những tấm lòng vàng nhân đạo lời cảm ơn chân thành nhất".