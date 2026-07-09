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Xã hội

Lái xe taxi phát hiện tê tê bò trên đường

  • Thứ năm, 9/7/2026 16:13 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Phát hiện cá thể tê tê bò trên đường giữa đêm khuya, người dân nhanh chóng đưa về giao nộp cho Công an phường Chiềng Cơi (tỉnh Sơn La).

Ngày 9/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 23h30 phút ngày 8/7, Công an phường Chiềng Cơi tiếp nhận cá thể động vật hoang dã là tê tê còn sống, khỏe mạnh do anh Nguyễn Lâm Tùng (SN 1991, trú phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) tự nguyện mang đến giao nộp.

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Công an phường Chiềng Cơi bàn giao cá thể tê tê Hạt Kiểm lâm khu vực 12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La để tiếp tục chăm sóc.

Theo trình bày của anh Tùng, trên đường lái xe taxi về nhà, anh phát hiện cá thể tê tê đang bò trên đường thuộc đường Hùng Vương, phường Chiềng Cơi.

Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh đã bắt giữ an toàn và đưa đến Công an phường Chiềng Cơi bàn giao theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Chiềng Cơi phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 12 và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La tiến hành kiểm tra, xác định đây là cá thể tê tê thuộc nhóm động vật hoang dã cần được bảo vệ.

Sau đó, lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục cần thiết, bàn giao cá thể này cho cơ quan kiểm lâm để tiếp tục chăm sóc, quản lý và xử lý theo quy định.

Công an phường Chiềng Cơi tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh nguồn gốc cá thể tê tê, hoàn thiện hồ sơ và sẽ tiến hành thả cá thể này về môi trường tự nhiên.

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Theo Viết Hà/Tiền Phong

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