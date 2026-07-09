Bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trong túi nylon

Một bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong túi nylon màu đỏ bên đường gần Nhà văn hóa thôn Lạc Điền, xã Sơn Thành (Đắk Lắk).

Bé sơ sinh được đưa kiểm tra sức khỏe.

Ngày 9/7, UBND xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) phát thông báo về việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn, đồng thời tìm cha, mẹ hoặc người thân hợp pháp của cháu bé.

Theo thông báo, khoảng 14h ngày 8/7, nhóm học sinh khi đi qua đoạn đường gần Nhà văn hóa thôn Lạc Điền (cách khoảng 15 m về hướng Đông) nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc phát ra từ một túi nylon màu đỏ.

Các em nhanh chóng báo cho người dân gần đó là ông Nguyễn Trường Thoa và bà Nguyễn Trần Thị Thu Cúc (trú thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành). Sau khi kiểm tra, hai người đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Sơn Thành để kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé là bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi, nặng 3 kg, sức khỏe ổn định, chưa rụng rốn. Cháu được quấn khăn đỏ và đặt trong túi bóng màu đỏ, không có giấy tờ hay tài sản kèm theo.

UBND xã Sơn Thành đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập biên bản vụ việc theo quy định. Qua xác minh ban đầu, đến nay chưa xác định được cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé.

Để đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng, UBND xã đã tạm thời giao cháu bé cho bà Nguyễn Trần Thị Thu Cúc trực tiếp chăm sóc trong thời gian hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Theo quy định, UBND xã Sơn Thành sẽ niêm yết công khai thông báo trong 7 ngày, từ ngày 9/7 đến hết ngày 15/7/2026 tại trụ sở UBND xã, khu vực phát hiện trẻ và trên hệ thống truyền thanh. Nếu hết thời hạn trên không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.