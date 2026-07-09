Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Sinh bé trai, người mẹ để lại con rồi mất liên lạc

  • Thứ năm, 9/7/2026 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 8/7, thông tin từ UBND xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phát đi thông báo tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Y tế Tiên Điền.

Theo thông báo tìm người thân, khoảng 6h ngày 5/7, một sản phụ đến Khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Tiên Điền sinh con. Đến 8h30 cùng ngày, sản phụ sinh thường bé trai nặng 2,7 kg. Sau sinh, sức khỏe của hai mẹ con ổn định và được chuyển về giường bệnh tiếp tục theo dõi.

Sản phụ không xuất trình giấy tờ tùy thân, chỉ tự khai tên là N.A.T (SN 2007), trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

bo roi con anh 1

UBND xã Tiên Điền phát thông báo tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Y tế Tiên Điền.

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, nhân viên y tế phát hiện sản phụ không có mặt tại Khoa Phụ sản, chỉ còn bé trai sơ sinh nằm trên giường bệnh. Trung tâm Y tế nhiều lần liên hệ theo số điện thoại sản phụ cung cấp nhưng không được do số điện thoại không tồn tại.

Đến nay, đơn vị vẫn chưa thể liên lạc với người mẹ và người thân. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tiên Điền lập biên bản xác nhận trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và bàn giao cháu bé cho Trung tâm Y tế Tiên Điền tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hiện sức khỏe của bé ổn định, ăn ngủ bình thường.

UBND xã Tiên Điền đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé liên hệ với địa phương để giải quyết theo quy định.

Thông báo tìm thân nhân được niêm yết công khai từ ngày 8/7 đến hết ngày 14/7/2026.

Bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi: Người mẹ nhận lại con

Sau khi được vận động, người mẹ nhận thức được trách nhiệm của mình, tự nguyện liên hệ và đến cơ quan chức năng nhận lại con để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

17:56 26/6/2026

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm thư tay 'con là sinh viên'

Một bé gái khoảng 20 ngày tuổi được phát hiện trước cổng nhà người dân ở xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng). Đáng chú ý, bên cạnh cháu bé là bức thư tay của người mẹ tự nhận là sinh viên gửi gắm con trong hoàn cảnh không thể nuôi dưỡng.

21:13 31/3/2026

Xót xa cảnh người cha thẫn thờ vì mất con khi vỡ đập nước ở Lâm Đồng

Sau khi phát hiện dòng nước và bùn đất đổ về ào ạt, người cha tức tốc chở vợ và con gái bỏ chạy, nhưng dòng nước dữ đã cướp đi mạng sống của cháu bé mãi mãi.

21:15 2/11/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/sinh-be-trai-xong-nguoi-me-de-lai-con-roi-mat-lien-lac-post1858085.tpo

Theo Hoài Nam/Tiền Phong

bỏ rơi con Hà Tĩnh trẻ sơ sinh bỏ con hà tĩnh

    Đọc tiếp

    Tim thay thi the trung ta CSGT tren song hinh anh

    Tìm thấy thi thể trung tá CSGT trên sông

    9 giờ trước 22:38 8/7/2026

    0

    Sau hơn một ngày đêm tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể trung tá P.S.B, cán bộ thuộc lực lượng CSGT đường thủy (PC08), Công an TP.HCM.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý