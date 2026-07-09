Phong tỏa hiện trường, dừng thi công 2 nhà bị sập ở Bắc Ninh

Sự cố tháo dỡ nhà trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang (Bắc Ninh) khiến 2 ngôi nhà đổ sập, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, yêu cầu dừng thi công.

Chiều 9/7, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, cho biết, khoảng 10h45 ngày 9/7, trong quá trình cải tạo nhà ở tại đường Lê Lợi (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), một phần kết cấu mái của công trình đã bất ngờ bị sập đổ.

Được biết, công trình này thuộc sở hữu của ông Lê Quý V (trú thôn An Ninh, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Hiện trường 2 căn nhà bị đổ sập.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của phường khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Các lực lượng đã nhanh chóng tổ chức bảo vệ hiện trường, thiết lập khu vực cảnh báo nguy hiểm, điều tiết giao thông nhằm triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Để khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang đã yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và đơn vị tháo dỡ phải tạm dừng toàn bộ hoạt động cho đến khi có kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn và đủ điều kiện an toàn theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị chức năng của phường được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá ngay hiện trạng công trình gặp sự cố cũng như các nhà liền kề để xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng, từ đó đề xuất phương án xử lý dứt điểm.

Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến hiện trạng công trình, vận động người dân xung quanh chấp hành các biện pháp an toàn, sẵn sàng phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết. Lực lượng công an duy trì phân luồng, kiểm soát không cho người và phương tiện vào khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu ông Lê Quý V. và đơn vị tháo dỡ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại (nếu có) và dọn dẹp hiện trường ngay sau khi được phép.