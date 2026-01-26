Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đồng Nai sắp làm 13 km đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

  • Thứ hai, 26/1/2026 10:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

UBND Đồng Nai vừa chấp thuận cho Đại Quang Minh là nhà đầu tư đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM. Trong đó có 13 km cầu cạn xuyên rừng Mã Đà.

13 km đường đoạn qua khu vực rừng Mã Đà (Đồng Nai) sẽ được làm trên cao. Ảnh: Sắc Xanh.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh dừng nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời rà soát, tổng hợp các công việc, chi phí đã thực hiện (nếu có) để bàn giao cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai.

Trong đó, dự án thành phần 1.1 - đầu tư xây dựng cần cạn với chiều dài khoảng 13 km qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Dự án thành phần 1.2 - đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn đến Vành đai 4 TP.HCM, chiều dài khoảng 31,5 km, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư được tách thành dự án độc lập, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công.

Nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí chi phí thực hiện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án (kể cả chi phí tiếp nhận hồ sơ đề xuất từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai) và chịu mọi rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được chấp thuận.

Trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn, nhà đầu tư được lựa chọn sẽ hoàn trả các chi phí cho nhà đầu tư đề xuất dự án đối với các chi phí đã thực hiện (được cập nhật trong tổng mức đầu tư dự án, thẩm định, phê duyệt).

Trước đó, Đại Quang Minh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về kiến nghị chấp thuận cho lập hồ sơ đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài (Bình Phước cũ) đến đường Vành đai 4 TP.HCM qua đường tỉnh ĐT.753 - cầu Mã Đà - tuyến nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT.

Đại Quang Minh cho biết qua nghiên cứu, khảo sát, việc đi lại từ phường Đồng Xoài đến phường Biên Hòa hiện qua các tuyến đường hiện hữu như ĐT.741, đường Đồng Phú - Bình Dương, ĐH.502 và ĐT.746 dài khoảng 86,6 km. Các tuyến đường này có quy mô nhỏ hẹp, mật độ dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông và mất an toàn giao thông. Thời gian đi lại trung bình 2-2,5 giờ, gây khó khăn cho người dân và hoạt động giao thương.

Theo nhà đầu tư, dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 qua đường tỉnh ĐT.753 - cầu Mã Đà và tuyến nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM khi hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường khoảng 13 km.

Tuyến đường chủ yếu đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, ít giao cắt, đảm bảo lưu thông thuận lợi và an toàn. Qua đó giảm thời gian đi lại xuống còn 1-1,5 giờ.

Về quy mô, dự án có bề rộng mặt đường trong giai đoạn hoàn thiện khoảng 34,5m, đáp ứng 8 làn xe. Ở giai đoạn 1, dự án dự kiến đầu tư tuyến đường đáp ứng 4 làn xe, rộng 20,5 m. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 22.656 tỷ đồng.

Phát Đạt thâu tóm 'đất vàng' trung tâm TP.HCM từ Đại Quang Minh

Phát Đạt vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần từ Đại Quang Minh tại AKYN để phát triển dự án nhà ở thương mại 239 Cách Mạng Tháng 8, với tổng vốn khoảng 5.500 tỷ.

11:13 18/11/2025

Đường nghìn tỷ qua 'siêu phường' đông dân nhất Đồng Nai sắp thông xe

Dự án đường trục trung tâm TP Biên Hòa (hiện là phường Trấn Biên, Đồng Nai) đang tăng tốc thi công, huy động 3 ca, 4 kíp, đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước Tết.

06:00 24/1/2026

Tiềm lực 6 tập đoàn lớn cùng làm siêu dự án 'kỳ tích sông Hồng'

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn đầu tư sơ bộ 855.000 tỷ đồng quy tụ liên danh 6 tập đoàn lớn đến từ các lĩnh vực chủ chốt như bất động sản và công nghiệp nặng.

06:05 20/12/2025

Thảo Liên

Đồng Nai TP.HCM Đồng Nai Đại Quang Minh rừng Mã Đà Vành đai 4 TP.HCM

