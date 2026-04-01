Đồng Nai phát triển kinh tế ra sao so với 6 thành phố thuộc Trung ương

Đồng Nai là một trong những địa phương có đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế cả nước, vượt một số thành phố trực thuộc Trung ương hiện tại.

Tỉnh Đồng Nai ghi nhận tăng trưởng GRDP đạt 9,63% trong năm 2025, đánh dấu mức tăng cao nhất thập kỷ.

Trong bối cảnh Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, các chỉ số kinh tế cho thấy nền tảng tăng trưởng của địa phương tương đối vững chắc, đặc biệt trong các năm gần đây.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2024, kinh tế Đồng Nai duy trì mức tăng trưởng khoảng 6,59%/năm.

Tuy nhiên, đến năm 2025, sau khi sáp nhập với Bình Phước, tỉnh mới ghi nhận mức tăng trưởng GRDP đạt 9,63% so với năm trước đó và cũng là mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Quy mô GRDP theo đó đạt khoảng 677.932 tỷ đồng , tương đương 28 tỷ USD .

Xếp thứ 4 cả nước về đóng góp tăng trưởng kinh tế

Với các kết quả này, Đồng Nai nằm trong nhóm địa phương có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP cả nước. Nếu như TP.HCM vẫn giữ vai trò đầu tàu với khoảng 23,11%, tiếp đến là Hà Nội (gần 13%) và Hải Phòng (8,58%), thì Đồng Nai xếp thứ 4 với tỷ lệ đóng góp khoảng 5,49%, cao hơn Đà Nẵng, Cần Thơ hay Huế - những đô thị trực thuộc Trung ương hiện hữu.

Đặc biệt, xét về tốc độ tăng trưởng GRDP năm qua, Đồng Nai chỉ xếp sau Hải Phòng (11,81%) trong nhóm thành phố trực thuộc Trung ương, bỏ xa nhiều đô thị lớn như Đà Nẵng (9,18%), Huế (8,5%), Hà Nội (8,16%), TP.HCM (7,53%) hay Cần Thơ (7,23%).

Điều này cho thấy quy mô kinh tế của Đồng Nai không chỉ tăng trưởng nhanh, mà còn từng bước tiệm cận về "sức nặng" trong cơ cấu GDP quốc gia, qua đó tạo nền tảng cho mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

QUY MÔ KINH TẾ NĂM 2025 CỦA ĐỒNG NAI SO VỚI 6 THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HIỆN NAY Dữ liệu: Tổng hợp Nhãn TP.HCM Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ Huế Đồng Nai Tốc độ tăng GRDP % 7.53 8.16 11.81 9.18 7.23 8.5 9.63 Đóng góp vào tăng trưởng GDP

21.11 12.94 8.58 2.52 1.9 0.64 5.49

Đà tăng trưởng năm 2025 cũng giúp kéo mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2023-2025 của Đồng Nai lên 7,18%/năm, cao hơn mức tăng GDP bình quân cả nước là 6,84%.

Ở góc độ thu nhập, GRDP bình quân đầu người của Đồng Nai năm 2025 đạt gần 153 triệu đồng/người, tăng mạnh so với mức khoảng 126 triệu đồng năm 2023 và 137,6 triệu đồng năm 2024, đồng thời cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Đây là hai trong số những tiêu chí quan trọng, giúp địa phương đáp ứng điều kiện tối thiểu để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng tới đô thị toàn cầu

Trong Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ, Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng đây là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển, không chỉ là bước thay đổi về mặt hành chính, mà còn là chuyển dịch về tầm vóc phát triển, tạo điều kiện để địa phương phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và vai trò trong liên kết vùng Đông Nam bộ, khu vực phía Nam và cả nước.

Qua đó, Đồng Nai có cơ sở để phát triển thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ hiện đại; là đầu mối kết nối vùng, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam, đồng thời từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng có sức lan tỏa lớn của quốc gia.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Đồng Nai hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Mục tiêu trong giai đoạn này là hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hình thành các phân khu động lực, nền tảng phát triển đô thị xung quanh sân bay Long Thành.

Đến năm 2035, Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành đô thị động lực quốc gia, là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế hàng không và các dịch vụ chất lượng cao. Đô thị sẽ phát triển theo hướng xanh và thông minh, nâng cao chất lượng sống người dân, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn xa hơn, đến năm 2045, địa phương phấn đấu trở thành trung tâm hàng không hiện đại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với nền kinh tế tri thức phát triển, quản trị đô thị tiên tiến, xã hội văn minh và đáng sống.

Đến 2065, Đồng Nai kỳ vọng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, có chất lượng sống cao, thuộc nhóm các thành phố sân bay đa chức năng hàng đầu thế giới.

Đến năm 2035, Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành đô thị động lực quốc gia, là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế hàng không và các dịch vụ chất lượng cao.

Song song với định hướng phát triển đô thị, Đồng Nai cũng đặt ra các mục tiêu rất cụ thể về quy mô và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong từng giai đoạn.

Từ 2026 đến 2030, GRDP của địa phương dự kiến đạt khoảng 44,4 tỷ USD , duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% mỗi năm. Đây là bước nhảy đáng kể so với quy mô hơn 27 tỷ USD hiện nay, tạo nền tảng để mở rộng quy mô nền kinh tế. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 9.260 USD , trong đó kinh tế số đóng góp trên 30% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 40% GRDP.

Đến giai đoạn 2031-2035, quy mô GRDP được kỳ vọng nâng lên khoảng 70 tỷ USD , tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 13.330 USD , trong khi kinh tế số đóng góp khoảng 40% và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) chiếm tới 60% tăng trưởng.

Ở tầm nhìn dài hơn, giai đoạn 2036-2045, GRDP của Đồng Nai dự kiến đạt khoảng 150 tỷ USD , hơn gấp đôi giai đoạn trước đó. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 23.750 USD , với trọng tâm là nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng tỷ trọng kinh tế số, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đạt Net Zero.

Đến giai đoạn 2046-2065, tăng trưởng kỳ vọng đạt 8% mỗi năm, GRDP ước khoảng 600 tỷ USD , bình quân đầu người đạt 67.500 USD .