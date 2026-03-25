Đồng Nai tính đấu giá 107 khu đất trong năm nay

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2026. Theo kế hoạch, toàn tỉnh có 107 khu đất được đưa vào danh mục đấu giá trong năm nay.

Trong danh sách này, có 7 khu đất với tổng diện tích hơn 184 ha được chuyển tiếp từ năm 2025 sang và sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao đất hoặc tổ chức đấu giá. Bên cạnh đó, 73 khu đất, thửa đất với diện tích khoảng 324 ha được xác định là nhóm ưu tiên, tập trung nguồn lực tổ chức đấu giá nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách.

Ngoài ra, 5 khu đất với diện tích khoảng 832 ha sẽ được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá trong quý III.

Đáng chú ý, có 2 khu đất thuộc phạm vi Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tổng diện tích gần 90 ha, sẽ được tổ chức đấu giá và nộp ngân sách Trung ương theo quy định.

Đối với 20 khu đất còn lại, với tổng diện tích gần 3.000 ha, tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn tất các thủ tục liên quan để đủ điều kiện đấu giá trong năm.

UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thiện các thủ tục. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải nâng cao trách nhiệm trong việc xác định giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, thẩm định hồ sơ và giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình.

Tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu công tác đấu giá phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng lợi dụng đấu giá để trục lợi hoặc gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Các khu đất đưa ra đấu giá phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Luật Đất đai; phương án đấu giá cần thể hiện rõ thông tin về vị trí, diện tích, loại đất, giá khởi điểm, đối tượng tham gia và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách, phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Tỉnh Đồng Nai hiện tại được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước trước đây. Đây là địa phương có quy mô diện tích đứng thứ 9 cả nước, dân số đứng thứ 5 và quy mô nền kinh tế đứng thứ 4 toàn quốc.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai đạt khoảng 677.932 tỷ đồng , thu ngân sách đạt 102.962 tỷ đồng , GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người.

Tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra mới đây, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về tờ trình thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, một thành phố trực thuộc Trung ương phải đáp ứng 7 tiêu chí.

UBND tỉnh cho biết Đồng Nai đã đạt đủ 7 tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương, tạo cơ sở để xem xét, hoàn thiện các bước tiếp theo trong lộ trình nâng cấp đơn vị hành chính.