Người dân xã Bù Nho và xã Long Tân (tỉnh Đồng Nai) phải chịu cảnh khói bụi, sình lầy trong 5 năm qua khi dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân dài 1,6 km, mới dừng ở việc “đào xới” mặt bằng.

Đường vào khu công nghiệp Long Tân chỉ dài gần 1,6 km nhưng làm 5 năm chưa xong khiến người dân bức xúc. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN.

Khoảng 5 năm nay, người dân khu vực xã Bù Nho và xã Long Tân (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ) - Đồng Nai sống trong cảnh khổ sở và bức xúc vì phải sống chung với cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ khói bụi từ con đường đang làm dang dở.

Người dân địa phương phản ánh, dù đường dài chưa tới 1,6 km nhưng sau 5 năm thi công, công trình này chỉ mới hoàn thiện được nền sỏi, gây bức xúc trong dư luận vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Dự án đường xây dựng đường vào Khu công nghiệp Long Tân được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũ quyết định phê duyệt đầu tư vào ngày 30/1/2021 với thiết kế thuộc công trình giao thông cấp 3, do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Riềng chủ đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Cầu đường Thành Tâm là đơn vị thi công. Sau khi hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, chủ đầu tư là Ban quản lý khu vực Phú Riềng.

Dự án có điểm đầu ĐT.741 và điểm cuối là ranh dự án Khu công nghiệp Long Tân (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ) với tổng chiều dài gần 1,6 km, rộng 32 m. Tổng vốn giá trị dự toán xây dựng công trình là 85 tỷ đồng ; trong đó chi phí xây dựng hơn 51 tỷ đồng .

Kể từ khi tuyến đường được triển khai thi công, người dân địa phương phải sống trong "khổ sở" bởi qua 5 năm mà dự án cũng chỉ dừng lại ở việc “đào xới” mặt bằng, người tham gia giao thông phải chịu cảnh khói bụi, sình lầy.

Ông Vũ Văn Thắng, ở thôn Tân Hiệp 2, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai là một trong nhiều hộ dân sinh sống trên tuyến đường này đã từng phấn khởi khi biết sắp có con đường rộng rãi, thông thoáng để đi lại. Nhưng từng năm trôi qua, niềm tin và sự phấn khởi ấy đã không còn, thay vào đó là cuộc sống bị đảo lộn, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh khó khăn chồng khó khăn.

Theo ông Thắng, con đường này được khởi công, tính đến hiện nay đã 5 năm nhưng vẫn chưa làm xong. Cứ một năm bày ra làm vài tháng rồi lại ngưng gây ảnh hưởng đến người dân, mùa nắng phải chịu bụi bặm, mưa thì phải hứng chịu sình lầy. Người dân bị bệnh hen suyễn, phổi phải đóng cửa suốt ngày.

“Người dân đã kiến nghị đến chính quyền và các cơ quan báo đài, nhưng khi báo đài đến phản ánh hoặc lãnh đạo xuống kiểm tra thì nhà thầu lại cho tưới nước hoặc cho đổ đá như đang thi công nghiêm túc, nhưng thực sự có làm đâu. Người dân sinh sống trên địa bàn đề nghị chính quyền và nhà thầu Thành Tâm phải sớm làm xong tuyến đường này,” ông Vũ Văn Thắng bức xúc.

Cành cây được người dân sử dụng nhằm chặn bớt lối đi để các phương tiện giảm bớt tốc độ khi đi lưu thông trên đường. Ảnh: Đậu Tất Thành/ TTXVN.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Vui - Trưởng thôn Tân Hiệp 2, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai cho biết sau 5 năm thực hiện, công trình vẫn ngổn ngang đất, đá khiến người dân lâm vào cảnh sống chung với ao tù, nước đọng, bụi bẩn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Nhiều người bị tai nạn xe gãy xương phải nhập viện cấp cứu khi lưu thông quá tuyến đường này. Hai bên đường, nhiều hộ gia đình, hộ kinh doanh đã phải đóng cửa, nghỉ buôn bán, chuyển đi nơi khác sinh sống.

“Người dân sống hai bên đường phải tự viết các tấm bảng “XIN NHẸ GA, ĐƯỜNG QUÁ BỤI” treo hai bên đường. Thậm chí là chặt các cành cây chặn bớt lối đi để các phương tiện giảm bớt tốc độ khi đi lưu thông trên đường. Ai cũng mong nhà thầu có giải pháp để sớm hoàn thành tuyến đường này. Nếu có vướng mắc, khó khăn thì họp người dân để giải quyết, bởi khi triển khai xây dựng tuyến đường này người dân luôn đồng tình, ủng hộ từ ban đầu" - ông Vui cho hay.

Lý giải về việc tuyến đường có chiều dài ngắn nhưng làm mãi không xong, đại diện Ban Quản lý Dự án Khu vực Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai cho biết do chậm trễ trong iải phóng mặt bằng và thiếu hụt nguồn nguyên liệu đá.

Theo ông Đào Xuân Truyền, Chuyên viên Ban Quản lý Dự án Khu vực Phú Riềng, dự án này được triển khai đầu năm 2022 song đến nay thi công chậm là do tiến độ giải phóng mặt bằng chậm bởi hơn 2/3 chiều dài tuyến đường xây dựng là đất của Công ty cao su, đến giữa năm 2025 công ty này mới bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, sau khi hoàn thiện được nền sỏi thì nguồn đá cung cấp cho công trình bị thiếu. Hiện tất cả các nguồn đá ở Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Hớn Quản đều rất khan hiếm, thiếu nguồn trầm trọng.

Cũng theo ông Truyền, trước thực trạng này, qua nhiều cuộc họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban quản lý dự án đã kiến nghị cung ứng đầy đủ nguồn nguyên liệu đá để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trong lúc chờ cung ứng nguồn đá để thi công, Ban đã chỉ đạo đơn vị thi công hàng ngày tiến hành tưới nước mặt đường để hạn chế bụi cho người dân. Song do mặt đường rộng và thời tiết nắng nóng gay gắt, kết hợp với lượng xe cộ lưu thông nhiều thì việc bụi bặm gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân vẫn không được cải thiện bao nhiêu.

Ông Nguyễn Văn Vui, Trưởng thôn Tân Hiệp 2, cùng người dân địa phương cho rằng lý giải của chính quyền địa phương về việc vướng giải phóng mặt bằng và thiếu nguyên liệu là không thuyết phục. Vì khi bắt đầu triển khai xây dựng tuyến đường thì chủ đầu tư và nhà thầu phải lên kế hoạch từ trước, có phương án lâu dài... Chứ không phải đến khi đào hết đường lên, để kéo dài suốt 5 năm nay khiến người dân phải gánh chịu hậu quả rồi mới liệt kê hàng loạt lý do.