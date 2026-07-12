Đồng minh thân cận của ông Trump đột ngột qua đời

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đại diện bang South Carolina suốt hơn hai thập kỷ và nổi tiếng với lập trường cứng rắn về đối ngoại, qua đời ở tuổi 71.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ảnh: Reuters.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, chính trị gia đảng Cộng hòa đại diện bang South Carolina và là đồng minh lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã qua đời sau một cơn bạo bệnh diễn ra đột ngột, theo thông tin người phát ngôn văn phòng của ông cung cấp cho CNN.

Được bầu vào Thượng viện Mỹ lần đầu năm 2002, ông Graham đang vận động tái tranh cử nhiệm kỳ thứ năm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào mùa thu năm nay. Ông vừa bước sang tuổi 71 vào tuần trước.

Ông Lindsey Graham bắt đầu sự nghiệp chính trị từ đầu những năm 1990, sau thời gian làm luật sư cho chính quyền thành phố và hạt tại bang South Carolina. Trước đó, ông phục vụ trong Không quân Mỹ suốt 6 năm với vai trò công tố viên và luật sư bào chữa.

Năm 2015, ông Graham từng tham gia cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa và là một trong những tiếng nói chỉ trích ông Donald Trump. Tuy nhiên, sau đó ông trở thành đồng minh thân cận của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, đồng thời là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất các chính sách của nhà lãnh đạo này.

Trong hơn hai thập kỷ tại Thượng viện, ông Graham từng giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Ngân sách Thượng viện - hai cơ quan có ảnh hưởng lớn trong Quốc hội Mỹ. Dù vậy, ông được biết đến nhiều nhất với lập trường cứng rắn trong các vấn đề đối ngoại.

Sự nghiệp chính trị của ông cũng gắn liền với mối quan hệ gần gũi với hai nhân vật có ảnh hưởng lớn trong đảng Cộng hòa là Tổng thống Donald Trump và cố Thượng nghị sĩ John McCain của bang Arizona.

Rạng sáng 12/7, ông Trump đã đăng lời tưởng niệm trên nền tảng Truth Social.

"Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những con người và thượng nghị sĩ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết, đã qua đời. Ông ấy luôn tận tụy với công việc và là một người yêu nước đích thực. Lindsey sẽ được nhớ mãi", ông Trump viết.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vỗ tay tán thưởng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở North Charleston, Nam Carolina, vào tháng 2/2020. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn của ông Graham không công bố thêm thông tin về căn bệnh khiến vị thượng nghị sĩ qua đời.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều nghị sĩ Mỹ cùng các lãnh đạo và đồng minh quốc tế từng làm việc với ông Graham đã gửi lời chia buồn và tưởng nhớ.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune ca ngợi nhiều thập kỷ phục vụ trong quân đội và hoạt động công của ông Graham, đồng thời nhấn mạnh niềm tin của ông vào "sức mạnh của nước Mỹ trong việc mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới".

"Những đóng góp của ông đối với hệ thống tư pháp liên bang, nền quốc phòng Mỹ và quê hương Nam Carolina sẽ còn được ghi nhớ qua nhiều thế hệ", ông Thune nhấn mạnh.