Sân bay tại Florida (Mỹ) chính thức đổi tên thành Donald J. Trump

Sân bay quốc tế tại Palm Beach, bang Florida, đã chính thức được đổi tên thành Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump.

Người dân chụp chuyên cơ Không Lực Một đậu tại Sân bay Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 20/4/2019. Hiện sân bay này đã đổi tên thành Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump. Ảnh: Reuters.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), việc đổi tên chính thức có hiệu lực từ ngày 10/7. Ban quản lý sân bay cho biết quá trình thay đổi biển hiệu, nhận diện thương hiệu và các tài liệu phục vụ hành khách sẽ được triển khai theo từng giai đoạn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Trong thời gian chuyển đổi, mã nhận dạng của sân bay theo quy định của FAA sẽ được đổi từ PBI sang DJT. Mã của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự kiến cũng sẽ được cập nhật vào ngày 18/8.

Các hãng hàng không lớn của Mỹ cũng đã bắt đầu cập nhật mã sân bay mới trên hệ thống đặt vé từ ngày 10/7. Tuy nhiên, hành khách vẫn có thể sử dụng mã PBI để tìm kiếm các chuyến bay trong giai đoạn chuyển tiếp.

Sân bay phục vụ khoảng 8,6-8,7 triệu lượt hành khách mỗi năm, có hơn 10 hãng hàng không khai thác các đường bay đến và đi.

Việc đổi tên được thực hiện sau khi Thống đốc Florida Ron DeSantis ký ban hành đạo luật cho phép đổi tên sân bay hồi đầu năm nay và được FAA phê chuẩn.

Theo ban quản lý sân bay, tổng chi phí cho dự án đổi tên ước tính khoảng 5,5 triệu USD . Bang Florida đã cấp 2,75 triệu USD , phần còn lại sẽ được chi từ ngân sách hoạt động và chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

Trong thông báo gửi hành khách, sân bay cho biết việc đổi tên có thể tạo ra nhiều ý kiến khác nhau, song khẳng định mục tiêu cốt lõi vẫn là cung cấp dịch vụ hàng không an toàn, tin cậy và thân thiện trong suốt quá trình chuyển đổi.

Sân bay này nằm gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump tại Palm Beach, nơi ông thường xuyên sử dụng vào mỗi cuối tuần. Việc đổi tên sân bay cũng là diễn biến mới nhất trong việc đưa tên tuổi và hình ảnh của Tổng thống Trump xuất hiện ngày càng nhiều trên các biểu tượng và công trình công cộng của Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai.

Trước đó, chính quyền đã phát hành hộ chiếu phiên bản kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ với chân dung và chữ ký của ông Trump ở trang bên trong.

Bộ Tài chính Mỹ cũng quyết định đưa chữ ký của ông lên các mẫu tiền giấy mới phát hành nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên chữ ký của một tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên tiền giấy Mỹ. Ngoài ra, còn nhiều công trình, viện nghiên cứu tại Mỹ… cũng được đổi tên theo ông Trump.