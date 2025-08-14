Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đồng minh châu Âu rót 1,5 tỷ USD giúp Ukraine mua vũ khí Mỹ

  • Thứ năm, 14/8/2025 22:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển cam kết hỗ trợ Ukraine tổng cộng 1,5 tỷ USD thông qua cơ chế của NATO, tạo điều kiện để Kyiv mua sắm thiết bị quân sự Mỹ nhằm củng cố năng lực phòng thủ.

Ngày 14/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã nhận được cam kết hỗ trợ 1,5 tỷ USD từ các đồng minh châu Âu cho việc mua vũ khí Mỹ.

Đây là những cam kết nằm trong khuôn khổ sáng kiến "Danh mục các nhu cầu ưu tiên cho Ukraine" (PURL) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra. Trong đó quy định các nước thành viên NATO có thể hợp tác mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine.

EU ho tro Ukraine anh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Tổng thống Zelensky tin tưởng rằng cơ chế này sẽ thực sự giúp Ukraine tăng cường năng lực quốc phòng.

Trong số những cam kết đã được đưa ra, Hà Lan và Đức mỗi nước cam kết đóng góp 500 triệu USD; 500 triệu USD còn lại do 3 nước Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển cùng nhau hỗ trợ.

Cơ chế PURL cho phép Ukraine mua sắm các thiết bị quân sự của Mỹ nhờ vào khoản tiền hỗ trợ của các nước trong NATO.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua liên minh quân sự lớn nhất thế giới này theo thể thức chuyển vũ khí cho NATO để NATO chuyển tiếp cho Ukraine và chịu trách nhiệm thanh toán 100% cho phía Mỹ.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết đã có cuộc thảo luận chi tiết với Thủ tướng Anh Keir Starmer về các đảm bảo an ninh tiềm năng cho Ukraine.

Tại cuộc gặp ở London, hai bên cũng đã đề cập đến việc đầu tư sản xuất thiết bị bay không người lái của Ukraine.

TTXVN

EU hỗ trợ Ukraine Donald Trump Mỹ Đức Keir Starmer NATO Volodymyr Zelensky

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

