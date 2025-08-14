Đồng minh châu Âu rót 1,5 tỷ USD giúp Ukraine mua vũ khí Mỹ

Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển cam kết hỗ trợ Ukraine tổng cộng 1,5 tỷ USD thông qua cơ chế của NATO, tạo điều kiện để Kyiv mua sắm thiết bị quân sự Mỹ nhằm củng cố năng lực phòng thủ.

Ngày 14/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã nhận được cam kết hỗ trợ 1,5 tỷ USD từ các đồng minh châu Âu cho việc mua vũ khí Mỹ.

Đây là những cam kết nằm trong khuôn khổ sáng kiến "Danh mục các nhu cầu ưu tiên cho Ukraine" (PURL) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra. Trong đó quy định các nước thành viên NATO có thể hợp tác mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Tổng thống Zelensky tin tưởng rằng cơ chế này sẽ thực sự giúp Ukraine tăng cường năng lực quốc phòng.

Trong số những cam kết đã được đưa ra, Hà Lan và Đức mỗi nước cam kết đóng góp 500 triệu USD ; 500 triệu USD còn lại do 3 nước Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển cùng nhau hỗ trợ.

Cơ chế PURL cho phép Ukraine mua sắm các thiết bị quân sự của Mỹ nhờ vào khoản tiền hỗ trợ của các nước trong NATO.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua liên minh quân sự lớn nhất thế giới này theo thể thức chuyển vũ khí cho NATO để NATO chuyển tiếp cho Ukraine và chịu trách nhiệm thanh toán 100% cho phía Mỹ.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết đã có cuộc thảo luận chi tiết với Thủ tướng Anh Keir Starmer về các đảm bảo an ninh tiềm năng cho Ukraine.

Tại cuộc gặp ở London, hai bên cũng đã đề cập đến việc đầu tư sản xuất thiết bị bay không người lái của Ukraine.