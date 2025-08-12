TT Trump 'dội gáo nước lạnh' vào TT Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Liên bang Nga và Ukraine sẽ liên quan đến việc trao đổi lãnh thổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 11/8, theo giờ địa phương, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nói rằng vấn đề trao đổi lãnh thổ để đổi lấy hòa bình sẽ được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ở Alaska.

Tuyên bố này trái ngược với việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó từ chối xem xét bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.

“Họ (Liên bang Nga) đã chiếm giữ một số vùng lãnh thổ rất quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành lại một phần lãnh thổ đó cho Ukraine”, Tổng thống Trump nói, ám chỉ rằng một số khu vực có thể vẫn sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của Liên bang Nga trong một thỏa thuận tương lai.

Bốn khu vực gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson đã trở thành một phần của Liên bang Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào năm 2022 trong khi Crimea đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2014, sau cuộc đảo chính Maidan được phương Tây hậu thuẫn ở Kyiv.

Trước đây, Tổng thống Trump cũng từng gợi ý rằng các cuộc đàm phán sắp tới có thể bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên”. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy (9/8), Tổng thống Zelensky đã bác bỏ mọi đề xuất trao đổi lãnh thổ, viện dẫn những giới hạn được quy định trong hiến pháp Ukraine.

Trong buổi họp báo, theo RT, Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng trước việc ông Zelensky khăng khăng rằng bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào cho Liên bang Nga đều cần có sự phê chuẩn của hiến pháp.

Nhà lãnh đạo Mỹ đặt câu hỏi về việc tại sao ông Zelensky có quyền hợp pháp để tiến hành chiến tranh nhưng lại viện dẫn rào cản pháp lý khi nói đến việc trao đổi lãnh thổ.

“Tôi hơi khó chịu khi ông Zelensky nói rằng, tôi cần có sự phê chuẩn của hiến pháp”, ông Trump nói, đồng thời giải thích thêm rằng, “Ý tôi là, ông ấy có quyền tiến hành chiến tranh và giết tất cả mọi người, nhưng lại cần sự phê chuẩn để thực hiện trao đổi lãnh thổ”.

Về phía Liên bang Nga, các quan chức nước này nhiều lần nói rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột và phản ánh thực tế trên chiến trường.

Vào ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ: "Cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa tôi, với cương vị Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, ngày 15/8/2025, tại bang Alaska".

Cùng ngày 8/8, ông Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Liên bang Nga có thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngay sau đó, Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga Yuri Ushakov cũng đã lên tiếng xác nhận rằng Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8.

Ông Ushakov cho biết phía Mỹ vừa thông báo đã đạt thỏa thuận tổ chức cuộc gặp. Ông nhận định: “Liên bang Nga và Mỹ là láng giềng, có chung đường biên giới. Việc đoàn của chúng ta chỉ cần bay qua eo Bering để dự một hội nghị thượng đỉnh quan trọng và được chờ đợi như vậy tại Alaska là hoàn toàn hợp lý”.

Theo ông, tại hội nghị, hai nhà lãnh đạo “sẽ tập trung vào việc thảo luận các phương án đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Ông Ushakov nhấn mạnh những ngày tới, Moskva (Moscow) và Washington sẽ “tích cực và khẩn trương” chuẩn bị về các khía cạnh chính trị và thực tiễn cho cuộc gặp.

“Đây sẽ là một quá trình không đơn giản, nhưng chúng tôi sẽ làm việc một cách tích cực và khẩn trương”, ông Ushakov nói.