Đồng hồ đếm ngược với Neymar

Có lẽ chưa khi nào hình ảnh Neymar lại gợi lên nhiều cảm xúc trái ngược đến vậy.

Neymar khó có cơ hội trở lại tuyển Brazil.

Khi Ousmane Dembele - người từng đến Barcelona để thay thế anh - nâng cao Quả bóng vàng 2025, Neymar vừa kết thúc một giải poker trực tuyến mà anh về nhì và bỏ túi 73.800 bảng. Một khoảnh khắc trớ trêu đến cay đắng: người kế vị của anh đạt tới đỉnh cao thế giới, còn anh, “Hoàng tử của bóng đá Brazil”, lại loay hoay tìm cách hồi sinh chính mình.

Tiếc cho Neymar

Trở lại Santos hồi tháng 1, Neymar được chào đón như đứa con lưu lạc trở về, như người được định sẵn để khôi phục hào quang cho bóng đá Brazil. Anh được gọi là “O Príncipe” - Hoàng tử, gợi nhớ tới “Vua” Pele. Nhưng mười tháng sau, tất cả những gì còn lại là thất vọng. 33 tuổi, chấn thương triền miên, phong độ sa sút, và cái tên Neymar xuất hiện trên mặt báo thường vì những lý do ngoài sân cỏ hơn là vì bàn thắng.

Suốt 15 năm, Neymar từng là linh hồn của bóng đá Brazil người kế thừa xứng đáng sau kỷ nguyên Ronaldinho, Kaka, Rivaldo. Anh mang gánh nặng kỳ vọng của cả một quốc gia, từng khiến PSG chi ra 222 triệu euro để có được một “siêu nhân”. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, chính di sản ấy lại trở thành chiếc bóng đè lên anh.

Ở Santos, Neymar bỏ lỡ 47% số trận mùa này vì chấn thương. Khi kịp ra sân, anh chỉ để lại dấu ấn trong những trận gặp đối thủ hạng dưới ở giải bang São Paulo. Tại Serie A Brazil, nơi Santos đang vật lộn trụ hạng, anh chỉ đứng thứ 50 toàn giải về số pha rê bóng thành công - một thống kê lạnh lùng phơi bày sự thật rằng “số 10” ngày nào không còn là nhân tố quyết định.

Neymar chưa thể hiện được nhiều từ khi trở lại Santos.

Công chúng Brazil, vốn yêu nhưng cũng dễ quay lưng, bắt đầu chia rẽ. Theo khảo sát của Datafolha, 48% người được hỏi muốn Neymar dự World Cup 2026, 41% phản đối. Câu chuyện không còn xoay quanh tài năng - điều ấy ai cũng thừa nhận - mà nằm ở câu hỏi: anh còn đủ khao khát, đủ thể trạng, đủ tinh thần để chiến đấu cho màu áo vàng-xanh nữa không?

Khi Ancelotti cũng bối rối

Carlo Ancelotti, người nổi tiếng điềm đạm, cũng lúng túng khi được hỏi về Neymar. Nhà cầm quân người Italy khẳng định: “Điều quan trọng là cậu ấy sẵn sàng vào tháng 6, không phải việc có tên trong danh sách tháng Mười hay tháng Mười Một.” Một cách nói ngoại giao để che giấu thực tế: Neymar không còn trong kế hoạch ngắn hạn của tuyển Brazil.

Tệ hơn, giữa họ đã có sự lệch nhịp. Ancelotti từng nói Neymar bị loại vì lý do thể lực, nhưng chính tiền đạo này lại đáp: “Tôi bị loại vì lý do chuyên môn”. Khi cầu thủ và HLV không còn nói cùng một ngôn ngữ, niềm tin - thứ từng là nền móng vững chắc nhất trong sự nghiệp của Neymar - bắt đầu lung lay.

Cafu, người từng nâng cao cúp vàng thế giới, nói thẳng: “Nếu cầu thủ mà chúng ta từng đặt hết hy vọng lại bị loại vì lý do kỹ thuật, rõ ràng có điều gì đó không ổn”. Đó không chỉ là lời cảnh tỉnh cho Neymar, mà còn là lời tiếc nuối cho cả một thế hệ Brazil từng tin anh là người được chọn.

Khi một ngôi sao chạm đáy, người ta thường soi vào từng hành động nhỏ. Neymar tranh cãi với CĐV, bật khóc sau thất bại 0-6 trước Vasco da Gama - trận thua nặng nề nhất sự nghiệp - rồi cáu gắt khi phóng viên hỏi về thể lực: “Lại câu hỏi đó à? Tôi đã trả lời 500 lần rồi”. Những khoảnh khắc ấy không còn là phản ứng của một ngôi sao ngạo nghễ, mà là sự bất lực của người từng quen với ánh hào quang.

Cha anh, Neymar Sr., thậm chí còn nói thẳng: “Kế hoạch là Neymar ở lại Santos năm tháng - để hồi phục. Nếu chơi được thì tốt, không thì cũng chẳng sao”. Với người hâm mộ, đó là câu nói như đâm vào tim: niềm tin vào một biểu tượng đang tan chảy.

Liệu có phép màu nào cho Neymar.

Và rồi, như một vệt sáng le lói, Ronaldo “Người ngoài hành tinh” xuất hiện để bảo vệ đàn em. Ông hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bị nghi ngờ, bị xem là hết thời - cho đến khi trở lại và đưa Brazil đến ngôi vương năm 2002.

“Neymar vẫn là cầu thủ đặc biệt. Không ai ở Brazil có thể thay thế cậu ấy. Ai từng chơi bóng đều biết việc trở lại sau chấn thương khó đến mức nào. Cậu ấy đang đi đúng hướng”, Ronaldo nói.

Ronaldo không chỉ trao cho Neymar niềm tin, mà còn nhắc nhở thế giới rằng bóng đá đôi khi vẫn dành cơ hội thứ hai cho những kẻ từng rơi xuống vực sâu - miễn là họ muốn ngẩng đầu.

Thời gian đang chạy nhanh hơn Neymar tưởng. Từ nay đến tháng 6/2026, anh có thể sẽ chỉ có vài trận để chứng minh mình vẫn xứng đáng với chiếc áo vàng-xanh từng làm nên danh tiếng. Một cuộc đua với thời gian, với dư luận, và với chính cơ thể đã phản bội anh quá nhiều lần.

Câu hỏi không còn là liệu Neymar có còn tài năng hay không - mà là liệu anh có còn đủ khát vọng để sống vì thứ từng khiến anh khác biệt: niềm vui chơi bóng.

Nếu Ronaldo từng trở lại để gặt hái những vinh quang, thì Neymar, ít nhất, vẫn còn cơ hội để giành lại sự tôn trọng. Nhưng anh phải bắt đầu ngay hôm nay - không phải ở bàn poker, mà trên sân cỏ, nơi ngai vàng đang dần lạnh đi vì vắng bóng người kế vị thật sự.