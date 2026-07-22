Casio hồi sinh

Dòng đồng hồ từng bị gắn mác rẻ tiền đang trở thành "gà đẻ trứng vàng" cho Casio, trong bối cảnh doanh thu G-Shock sụt giảm.

Một mẫu đồng hồ Casio với khả năng đếm bước chân, hỗ trợ Bluetooth để kết nối smartphone. Ảnh: The Verge.

Theo Nikkei, cổ phiếu Casio Computer đang tăng mạnh nhờ nhu cầu cao với các mẫu đồng hồ Casio Watch, giá rẻ nhưng thiết kế đẹp. Trong năm qua, doanh số dòng đồng hồ này thậm chí cao hơn G-Shock.

Shin Takano, Chủ tịch kiêm CEO Casio, cho biết nhu cầu dòng Casio Watch ngày càng lớn với nhóm người dùng nữ và giới trẻ trên toàn cầu. Công ty còn giới thiệu một số model độc đáo, bao gồm đồng hồ dạng nhẫn, phiên bản thu nhỏ của các model phổ biến.

Tuy nhiên, hiệu suất cổ phiếu của Casio tại Tokyo vẫn kém hơn Seiko hay Citizen. Lãnh đạo công ty đặt mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn dự trữ tiền mặt để cố gắng bắt kịp đối thủ.

Thành công bất ngờ của "đồng hồ rẻ tiền"

Dòng Casio Watch có thiết kế đơn giản, cổ điển nhưng đầy đủ chức năng cơ bản, giá khoảng 30- 250 USD . Những model như Casio Tron (ra mắt năm 1974) hay F-91W (ra mắt năm 1989) giúp các mẫu đồng hồ Casio giá phải chăng được ưa chuộng trên toàn cầu.

Từ năm 2021, Casio ra mắt bản nâng cấp một số dòng cổ điển (bao gồm Casio Tron), tạo nên nhu cầu mua sắm mới, bên cạnh các model lần đầu xuất hiện.

Với doanh số tăng trưởng tại Ấn Độ, Brazil và một số thị trường mới nổi, Casio Watch được cho đã vượt qua G-Shock về doanh thu, tính đến quý I/2026 (quý IV năm tài chính 2025 theo lịch trình của Casio).

Trong quý I/2026, G-Shock chiếm 42% tổng doanh số đồng hồ Casio, giảm 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số "các thương hiệu khác" (dẫn đầu bởi Casio Watch) chiếm 58%.

Tỷ lệ doanh thu Casio G-Shock và dòng cơ bản từ quý I/2023 đến nay. Ảnh: Nikkei.

Theo Nikkei, Casio Watch từng đại diện cho lợi nhuận thấp và sản xuất đại trà, bị xem là "đồng hồ rẻ tiền". Tuy nhiên, một quan chức Casio cho biết giá các sản phẩm này đang tăng.

Tại các thị trường châu Âu, một model Casio Watch hỗ trợ kết nối smartphone có giá tương đương 91,7 USD , cao hơn gấp đôi mẫu cũ. Theo lãnh đạo này, chi phí quảng cáo và các hoạt động liên quan cho Casio Watch được duy trì thấp hơn G-Shock.

Trong năm tài chính 2025, tỷ suất lợi nhuận Casio đạt mức kỷ lục trong 3 năm với 15%, tăng 3 điểm phần trăm so với năm trước, nhờ doanh số đồng hồ tăng trưởng.

Mitsunobu Tsuruo, nhà phân tích tại SBI Securities, cho biết giá bán lẻ và doanh số toàn mảng đồng hồ của Casio tăng lần lượt 4% và 6%, chủ yếu đến từ dòng cơ bản.

"Đồng hồ Casio Watch có lợi nhuận cao hơn G-Shock do chi phí quảng cáo được kiểm soát tốt hơn", Tsuruo nhận định.

Thử thách bắt kịp đối thủ

Casio đối mặt nhiều khó khăn những năm gần đây như cắt giảm nhân sự, bị tấn công mạng. Doanh số G-Shock tại Trung Quốc giảm do sức mua nội địa yếu. Tuy nhiên, doanh số tích cực với dòng đồng hồ cơ bản giúp cổ phiếu Casio đạt mức cao nhất trong 5 năm.

Dù vậy, vốn hóa Casio vẫn kém xa 2 đối thủ lớn nhất, Seiko Group và Citizen Watch, lần lượt xếp thứ 2 và 3.

Trong 3 năm qua, cổ phiếu Casio tăng 57%, song vẫn thấp hơn mức tăng của Seiko (6,1 lần) và Citizen (2,7 lần). Các nhà phân tích cho rằng một trong những nguyên nhân đến từ hiệu quả sử dụng vốn, khi lượng tiền mặt dự trữ tăng quá nhanh.

Casio F-91W (trái) và phiên bản thép không gỉ A158WA-1. Ảnh: HiConsumption.

Casio có kế hoạch cắt giảm lượng tiền mặt dự trữ, bao gồm tăng cường hoạt động quảng cáo và bán hàng trên toàn cầu. Công ty cũng xem xét các thương vụ sáp nhập, mua lại để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo Chủ tịch kiêm CEO Shin Takano, Casio không thể chi tiêu phần lớn số tiền 25 tỷ yên theo kế hoạch. Công ty phải tập trung đối phó cuộc tấn công mạng lớn trong năm tài chính 2024, ảnh hưởng tạm thời đến hệ thống và quá trình vận chuyển sản phẩm.

Takashi Shimamoto, nhà phân tích cấp cao tại Okasan Securities, nhận định Casio có "nhiều dư địa để mở rộng đầu tư, nâng cao giá trị thương hiệu ở nước ngoài".

Dù còn nhiều thách thức, giới phân tích kỳ vọng Casio sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ hiệu quả kinh doanh tốt với dòng Casio Watch.