Smartwatch đính kim cương giá gần 5.000 USD

Watch Ultimate Design Spring Edition là điểm nhấn thú vị của loạt đồng hồ Huawei trong sự kiện giới thiệu sản phẩm mới tại Bangkok, Thái Lan. Là sản phẩm hãng Trung Quốc kết hợp cùng nhà thiết kế trang sức Francesca Amfitheatrof, Spring Edition được định hướng là sản phẩm đắt tiền với mức giá 3.499 Euro (khoảng 4.800 USD).
Được định vị giống như một chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp, điểm nhấn của sản phẩm là vỏ ngoài với 99 viên kim cương tự nhiên đính trên vỏ và dây đồng hồ, khung titanium và mặt đồng hồ bằng saphia. Mẫu smartwatch cũng có hộp được thiết kế cầu kỳ.
Watch Ultimate Design Spring Edition vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng thông minh như những dòng sản phẩm khác của Huawei. Đồng hồ được trang bị cảm biến X-Tap ở thân, khi giữ tay sẽ đọc các chỉ số chính để nắm bắt trạng thái cơ thể. Nó cũng được trang bị eSIM và thanh toán với các thị trường hỗ trợ.
Sản phẩm chính của Huawei trong sự kiện vừa rồi là bộ đôi Watch Fit 5 và 5 Pro. Dòng smartwatch tầm trung có thêm những màu sắc mới, với lớp phủ đặc biệt và dây đeo Airdry độc quyền trên bản 5 Pro màu cam. Bộ đôi có giá 299 Euro cho bản Pro, và 199 Euro cho bản thường. Mức giá tại Việt Nam sẽ được công bố khi ra mắt chính thức trong nước.
Màn hình cũng được nâng cấp lên kích thước 1,92 inch và độ sáng tới 3.000 nit (bản Pro) và 1,82 inch cùng 2.500 nit (bản thường) Với tỷ lệ hiển thị tới 83%, kính saphia cong bảo vệ trên bản Pro, chất lượng hiển thị và trải nghiệm sử dụng trên phiên bản Fit 5 được nâng cấp đáng kể.
Phần vỏ ngoài đồng hồ trên bản Pro vẫn sử dụng chất liệu titan. Ở phiên bản màu trắng, hãng cho biết lớp vỏ sử dụng chất liệu kim loại mạ gốm nano. Cả hai bản đều cho cảm giác hoàn thiện, chạm tốt khi cầm trên tay.
Bản Watch Fit 5 được nâng cấp cảm biến ECG (đo điện tâm đồ). Theo nhà sản xuất, tính năng này có thể hỗ trợ phát hiện sớm một số tình trạng liên quan đến tim mạch như xơ cứng động mạch, loạn nhịp tim. Đồng hồ cũng có thể theo dõi cảm xúc người dùng và cảnh báo khi căng thẳng. Bản Pro còn có thêm tính năng nghiên cứu về rủi ro tiểu đường bằng cách theo dõi chỉ số cơ thể. Tất nhiên, những tính năng này không thay thế được cho thiết bị chuyên dụng.
Các app tập luyện mới, tập trung vào những bộ môn như golf, pickleball và tennis là điểm nhấn của dòng Fit 5. Với sự phối hợp cùng các dịch vụ tối ưu, người dùng có thể theo dõi các thông số của buổi tập tốt hơn. Bản Pro còn tích hợp dịch vụ bản đồ sân golf, với những thông số hỗ trợ người dùng như độ dốc, sức và hướng gió. Tính năng mini workout cũng được hãng tạo ra cho người "ít vận động". Các bài tập chỉ trong 30 giây - 1 phút sẽ giúp cơ thể thoải mái hơn sau một khoảng thời gian ngồi lâu.
Phiên bản đồng hồ cho trẻ em Watch Kids X1 và X1 Pro cũng thu hút sự chú ý. Bản nâng cấp này bổ sung camera ở cả mặt trước và mặt sau đồng hồ, giúp trẻ em có thể vừa gọi video ở chất lượng HD, vừa chụp ảnh với độ phân giải tới 13 MP. Mẫu Pro còn có thể tách mặt đồng hồ ra và gắn vào khung rời, tạo thành một chiếc máy ảnh tí hon.
Mẫu smartwatch cho trẻ em cũng được nâng cấp màn hình lớn hơn, khả năng định vị chính xác hơn, bổ sung khả năng theo dõi sức khỏe người dùng, cùng các chế độ mới để hỗ trợ việc quản lý của phụ huynh.
Mức giá của hai sản phẩm lần lượt là 249 Euro (bản thường) và 349 Euro (bản Pro). Ở Việt Nam, nhiều khả năng sẽ chỉ có phiên bản thường được phân phối.