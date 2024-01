Đồng hồ 100.000 USD trên cổ tay người đàn ông đẹp nhất thế giới

Để phù hợp với vẻ ngoài, Will Ferrell chọn mẫu đồng hồ cổ điển. Chiếc Seamaster Diver 300M '007 Edition' có mặt số 42 mm. Mẫu đồng hồ giống hệt thiết bị mà điệp viên 007 đã đeo trong No Time To Die. Ảnh: GQ.