Váy cưới của Diễm My

Giống như nhiều cô dâu khác, Diễm My chọn một thiết kế đính nơ. Các mẫu váy cưới đính nơ đang là xu hướng được nhiều cô dâu ưa chuộng. Mặt khác, chi tiết nơ bản to đính sau lưng mang đến hơi thở trẻ trung cho vẻ ngoài của nữ diễn viên. Đồng thời, phần cúp ngực, chiết eo tôn lên vóc dáng của Diễm My. Ảnh: diemmyvu.