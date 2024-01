Nữ thần tượng Nhật Bản gây chú ý khi mặc váy quá ngắn

Nữ thần tượng phối áo khoác dáng rộng cùng chân váy xếp ly gam nâu. Các mẫu trang phục được kết hợp cùng quần tất, boots cao cổ. Điểm nhấn của set đồ là mẫu túi xách bản to từ thương hiệu Louis Vuitton. Hiện, nhóm Le Sserafim đang là đại sứ của thương hiệu Pháp. Ảnh: Newsen, MK Sports.

Trong bộ ảnh tình tứ bên chồng, Diễm My 9X diện nhiều mẫu áo dài sang trọng, gợi cảm.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.