Đồng đội đòi mượn chân phải của Rice

Rạng sáng 9/4, hậu vệ Gabriel Magalhaes ngả mũ trước Declan Rice khi tiền vệ người Anh ghi 2 siêu phẩm đá phạt giúp Arsenal hạ Real Madrid 3-0 thuộc tứ kết lượt đi Champions League.

Gabriel ngưỡng mộ tài năng của Rice.

Trong đoạn video được đăng trên trang cá nhân, Gabriel ghi lại khoảnh khắc hậu vệ Declan Rice tươi cười cầm chiếc cúp "Man of the Match" trong phòng thay đồ sau chiến thắng. Rice còn mặc nguyên đồ thi đấu Arsenal, tay cầm giải thưởng, mặt rạng rỡ sau màn trình diễn đỉnh cao với cú đúp đá phạt để đời.

Phía sau ống kính, Gabriel không che giấu sự ngưỡng mộ, liên tục sờ vào chân Rice và buông câu đùa thân mật: "Declan bro, give me your right foot". (Tạm dịch: Declan ơi, hãy cho tôi mượn cái chân phải thần thánh của cậu đi).

Gabriel chấn thương gân kheo không thể ra sân ở trận đấu này. Tuy nhiên, hàng thủ Arsenal vẫn đứng vững trước các đợt lên bóng của Real Madrid. Đội khách tung ra 8 cú sút, 9 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng không khuất phục được thủ thành David Raya.

Ngược lại, hai khoảnh khắc xuất thần của Rice tạo điều kiện để Arsenal nhấn chìm nhà đương kim vô địch. Cần biết rằng đây là 2 bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp đầu tiền của tiền vệ người Anh ở cấp CLB.

Cú đúp siêu phẩm của Rice cùng bàn thắng của Mikel Merino giúp Arsenal nắm lợi thế cực lớn. Ở lượt về, Real sẽ phải thắng với cách biệt 3 bàn trở lên mới có cơ hội đi tiếp.

Vinicius lập công chuộc tội vẫn không cứu nổi Real Rạng sáng 6/4, Real Madrid thua Valencia 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 30 La Liga.