Đồng đội của HLV Ancelotti còn thi đấu ở tuổi 82

  Thứ tư, 8/10/2025 05:14 (GMT+7)
Ở tuổi 82, Lamberto Boranga vẫn xỏ găng ra sân và lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử bóng đá Italy.

Ở tuổi 82, ông Boranga chưa chịu treo găng.

Boranga khởi nghiệp năm 1961, từng bắt hơn 100 trận ở Serie A, khoác áo những đội như Fiorentina, Parma và Cesena. Ở Parma, Boranga từng sát cánh cùng cầu thủ trẻ đầy triển vọng khi ấy - Carlo Ancelotti, người sau này trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất thế giới.

Sau hơn 6 thập kỷ, Boranga chưa chịu rời xa trái bóng tròn. Trận ra mắt của ông trong màu áo Trevana gặp Foligno kết thúc bằng thất bại 0-10, nhưng điều đó chẳng thể làm lu mờ câu chuyện phi thường. Ông bị thay ra sau khi để lọt 5 bàn, song tự nhận: "Tôi mắc 2 lỗi, nhưng cũng có 3, 4 pha cứu thua tốt".

Ở tuổi 82, Boranga vẫn phản xạ nhanh, lao ra khép góc như một thủ môn chuyên nghiệp. Những thước phim từ trận đấu cho thấy ông vẫn sống cùng từng pha bóng, minh chứng cho niềm đam mê không tuổi.

Boranga từng tuyên bố giải nghệ lần đầu năm 1993 khi chơi cho Bastardo, rồi trở lại sân cỏ vào năm 2009 trong màu áo Ammeto. Ông tiếp tục bắt cho Papiano đến tận 2015, rồi tái xuất một lần nữa ở Marottese sau 3 năm nghỉ thi đấu.

Giữa những lần tạm biệt và trở lại, Boranga còn kịp tốt nghiệp đại học ngành Y khoa và làm bác sĩ thể thao cho chính CLB Bastardo. Tại đây, ông vừa chăm sóc cầu thủ, vừa xỏ găng bắt chính.

Dong doi Ancelotti anh 1

Ông Boranga (giữa) còn tham gia thi đấu điền kinh.

Không chỉ là "ông lão gác đền" phi thường, Boranga còn là kỷ lục gia điền kinh. Năm 2012, ông lập kỷ lục thế giới nội dung nhảy ba bước hạng M70 (dành cho VĐV trên 70 tuổi) với thành tích 10,75 m, đồng thời giữ kỷ lục nhảy xa M65 (5,47 m). Tháng này, ông còn đăng ký thi đấu Giải điền kinh Masters châu Âu tại Madeira, tranh tài ở nội dung nhảy cao ở tuổi 82.

Khi được hỏi về tuổi tác, Boranga mỉm cười nhắc đến Luka Modric, nay 40 tuổi và vẫn chơi cho AC Milan: "Bạn không thể đo tuổi tác của Modric khi nhìn anh ta thi đấu. Cái tuổi mà người ta bắt đầu nghĩ bạn già nay đã khác rồi. Ở tuổi 50, bạn vẫn có thể trẻ, chỉ là theo một cách khác".

Có lẽ chính quan niệm ấy giữ cho Boranga tinh thần chiến đấu trẻ trung suốt 6 thập kỷ qua. Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi tuổi 35 bị coi là ở bên kia sườn dốc, ông lão 82 tuổi lại trở thành biểu tượng của sự trường tồn.

