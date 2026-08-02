Động đất Nhật, tín hiệu mới ở Gaza, robot hình người nổi bật tuần qua

Trận động đất 7,1 độ ở TP Kumamoto, Nhật Bản, ngày 28/7 làm hơn 30 người thiệt mạng. Trận động đất đã dẫn đến vụ nổ tại trung tâm thương mại Aeon Mall khiến nhiều người thương vong đồng thời buộc nhiều nhà máy sản xuất, trong đó có các cơ sở của TSMC, Toyota và Honda, phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn.