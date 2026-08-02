Động đất Nhật, tín hiệu mới ở Gaza, robot hình người nổi bật tuần qua

|
Trận động đất 7,1 độ ở TP Kumamoto, Nhật Bản, ngày 28/7 làm hơn 30 người thiệt mạng. Trận động đất đã dẫn đến vụ nổ tại trung tâm thương mại Aeon Mall khiến nhiều người thương vong đồng thời buộc nhiều nhà máy sản xuất, trong đó có các cơ sở của TSMC, Toyota và Honda, phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn.
|
Một con gấu Bắc Cực nhúng đầu vào bồn nước đá giúp giải nhiệt trong đợt nắng nóng tại Vườn thú Prague, Cộng hòa Czech.
|
Khói bốc lên sau khi một cuộc không kích của Israel đánh trúng một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Gaza, ngày 28/7. Trong diễn biến mới nhất, ngày 31/7, Hamas xác nhận đạt thỏa thuận với Israel, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hướng tới hòa bình tại dải Gaza.
|
Từ trái sang phải: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, con trai Tổng thống Trump - Eric Trump và vợ là Lara Trump tham dự lễ tang Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham tại Nhà thờ Chính tòa Quốc gia Washington ở thủ đô Washington, D.C., (Mỹ) ngày 28/7.
|
Bức tượng Đức Mẹ Maria lớn nhất châu Âu, cao 55,6 m, trước khi chính thức mở cửa cho công chúng tại Ba Lan ngày 29/7.
|
Ngày 28/7, Mỹ và Saudi Arabia đã phối hợp tấn công cơ sở của Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq (PMF) - liên minh thân Iran trong quân đội Iraq. Trong ảnh là lễ tang các thành viên của lực lượng này tại thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 29/7.
|
Tuần qua, cháy rừng tiếp tục hoành hoành ở nhiều quốc gia. Trong ảnh là cảnh một người dân tham gia dập cháy rừng tại huyện Seydikemer, tỉnh Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29/7.
|
Trăng tròn tháng 7, còn được gọi là "Buck Moon" (Trăng Hươu), phía sau tháp Eiffel, nhìn từ thị trấn Maisons-Laffitte, Pháp, ngày 29/7.
|
Người dân bơi gần xác một tàu chiến Đức từ Thế chiến II lộ ra do mực nước sông Danube xuống thấp vì hạn hán và nắng nóng cực đoan, tại Prahovo, Serbia, ngày 30/7.
|
Các robot của tập đoàn Chery được trưng bày tại Trung Quốc tại buổi lễ bàn giao ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) ngày 30/7 trước khi xuất khẩu ra nước ngoài.
|
Người di cư rời Ceuta để trở về Maroc ngày 31/7 sau đợt vượt biên quy mô lớn từ Maroc vào Ceuta. Trước đó, khoảng 60.000 người di cư từ Maroc đã tràn vào vùng Ceuta, khu tự trị của Tây Ban Nha, chỉ trong một tuần, gây ra cuộc khủng hoảng người di cư tại khu vực.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.> Độc giả có thể xem thêm tại đây.