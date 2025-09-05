Đơn pizza tiết lộ Lầu Năm Góc tăng ca xem duyệt binh Trung Quốc

Số đơn hàng pizza tại Washington tăng gấp nhiều lần đúng lúc Trung Quốc duyệt binh. Truyền thông Bắc Kinh coi đây là tín hiệu nhân viên Lầu Năm Góc tăng ca theo dõi sự kiện.

Lực lượng dân quân nữ trong đội hình duyệt binh Trung Quốc Hàng ngũ dân quân nữ Trung Quốc trong quân phục ngụy trang sa mạc, đội mũ rộng vành, khăn quàng đỏ nổi bật, súng trên tay bước đều mạnh mẽ và khí thế trên Quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh Trung Quốc ngày 3/9.

Theo SCMP, một tài khoản mạng xã hội Trung Quốc đã lần theo dấu hiệu lạ: lượng đơn đặt pizza tăng đột biến quanh trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ đúng thời điểm Bắc Kinh tổ chức duyệt binh.

Điều này gợi ra câu hỏi: Liệu những chiếc bánh pizza nóng hổi ở ngoại ô Washington có tiết lộ mức độ quan tâm của Lầu Năm Góc đối với sự kiện duyệt binh Trung Quốc?

Theo tài khoản Yuyuan Tantian - kênh thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), số đơn hàng từ Domino’s gần Lầu Năm Góc khoảng 21h ngày 2/9 (giờ Washington) vừa qua cao gấp hơn 4 lần bình thường. Trong khi đó, cửa hàng Papa John’s gần đó cũng ghi nhận lượng đơn đặt tăng gấp 3 lần.

“Đỉnh điểm đơn hàng tại cả hai cửa hàng pizza trùng khớp chính xác với thời điểm Trung Quốc bắt đầu duyệt binh”, tài khoản này cho biết trong một video.

Ở Washington, khối lượng đơn đặt hàng tại các nhà hàng quanh Bộ Quốc phòng từ lâu được coi là chỉ dấu phi chính thức để ước tính số giờ làm thêm của nhân viên.

Theo truyền thông Trung Quốc, hiện tượng “pizza tăng ca” cũng xuất hiện trong hai buổi tổng duyệt duyệt binh hồi tháng trước ở Bắc Kinh, và thậm chí lặp lại hồi tháng 6 trong thời gian Israel không kích Iran.

Tính đến chiều ngày 4/9, đoạn video dài 18 giây với nhạc nền vui tươi do Yuyuan Tantian phát hành đã được đăng lại hơn 20.000 lần.. Một bình luận được nhiều người thích: “Khi căng thẳng, đồ ăn mang lại cảm giác an toàn”.

“Nếu Lầu Năm Góc đặt pizza cùng lúc với DF-61, thì DF-61 sẽ đến trước”, một người khác hài hước bình luận, ám chỉ tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-61 vừa lần đầu xuất hiện trong duyệt binh.

Màn duyệt binh đầy khí thế của Trung Quốc Các đội hình bộ binh, xe cơ giới và vũ khí cùng các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh từ nhiều sân bay tiến vào Quảng trường Thiên An Môn tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít sáng 3/9.

Dĩ nhiên, không chỉ các nhân viên Lầu Năm Góc theo dõi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày Trung Quốc chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến II.

Ngay cả, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lập tức đưa ra nhận xét: “Tôi thấy nó rất ấn tượng, nhưng tôi hiểu lý do họ làm vậy. Và tôi đã theo dõi”, ông nói trong cuộc gặp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Trước đó vài giờ, ông đăng trên mạng xã hội lời chúc mừng Trung Quốc.

Tại lễ duyệt binh, Bắc Kinh công khai hàng loạt vũ khí mới nhất: từ tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa diệt hạm, hệ thống không người lái, vũ khí laser cho tới tiêm kích hạm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định trên Fox News rằng Washington “không tìm kiếm xung đột” nhưng vẫn phải cảnh giác.

“Duyệt binh thì được, miễn là không biến thành xung đột thực sự. Chúng tôi biết rõ ưu thế quân sự của mình, và nhiệm vụ là phải duy trì lợi thế đó trên không, trên biển và cả trong không gian”, ông nói.

Chủ tịch Tập Cận Bình thị sát quân đội dọc theo đại lộ Trường An Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên chiếc xe mui trần Hongqi - Hồng Kỳ màu đen để duyệt binh và chào các đơn vị quân đội sáng 3/9.