Dồn dập 3 ca đến tiêm phòng dại trong 30 phút

Giữa đợt nắng nóng gay gắt, số ca bị chó mèo cắn phải đi tiêm phòng dại gia tăng. Nhiều người nhập viện trong tâm trạng hoảng loạn sau khi vật nuôi bất ngờ không qua khỏi.

Trong lúc cho ăn, anh A. bị mèo cắn vào tay.

Thời tiết oi bức kéo dài không chỉ khiến con người mệt mỏi mà còn có thể làm thay đổi hành vi của động vật, khiến chó mèo dễ kích động, hung dữ hơn bình thường. Chỉ trong vòng hai tuần gần đây - đúng thời điểm nắng nóng gay gắt xuất hiện tại miền Bắc - Trung tâm Tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đã tiếp nhận 51 trường hợp phải tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào.

Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy 30 phút của một buổi sáng, trung tâm liên tiếp tiếp nhận 3 trường hợp đến tiêm phòng dại.

Điển hình như ông N.V.B. (67 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) bị chó nhà cắn vào lòng bàn tay khi chạy tới can ngăn con vật đang lao vào tấn công một con bê. Vết thương dài khoảng 1 cm nhưng ông cho rằng con chó vốn được nuôi từ nhỏ, chưa từng có biểu hiện bất thường nên không đi tiêm phòng.

Hai tuần sau vụ việc, con chó bất ngờ bỏ ăn. Lúc này, cả gia đình mới hoảng hốt đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiêm phòng dại.

Theo các bác sĩ, việc chậm trễ tới hai tuần sau phơi nhiễm là khoảng thời gian rất nguy hiểm đối với bệnh dại, bởi virus có thể âm thầm xâm nhập hệ thần kinh trước khi phát bệnh.

Trường hợp thứ hai là anh N.T.A. (23 tuổi, ở Vĩnh Thanh, Hà Nội). Anh mới mua một con mèo con khoảng 2 tháng tuổi về nuôi và chưa kịp đưa đi tiêm phòng.

Trong lúc cho ăn, anh bị mèo cắn vào tay. Chỉ ba ngày sau, con vật đột ngột chết không rõ nguyên nhân. Nghĩ mèo chết do bệnh thông thường, anh A. vẫn không đi tiêm phòng ngay.

Phải thêm ba ngày sau, khi được người thân liên tục thúc giục, anh mới tới bệnh viện để tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại.

Các bác sĩ cho biết nhiều người vẫn có tâm lý cho rằng chó mèo còn nhỏ hoặc vật nuôi trong nhà sẽ không mang virus dại. Tuy nhiên, virus có thể tồn tại trong cơ thể động vật nhiều tháng trước khi phát bệnh và vẫn có khả năng lây sang người.

Trái ngược với hai trường hợp trên, bà N.T.H. (65 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) được bác sĩ đánh giá xử trí đúng cách sau phơi nhiễm dại.

Ngay sau khi bị chó nhà hàng xóm cắn vào ngón chân với vết thương rộng khoảng 1 cm, bà không chần chừ theo dõi con vật mà tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiêm phòng ngay từ ngày hôm sau.

Theo bác sĩ, việc tiêm vaccine sớm giúp cơ thể kịp tạo kháng thể, hình thành miễn dịch trước khi virus dại di chuyển vào hệ thần kinh trung ương.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cảnh báo bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính cực kỳ nguy hiểm do virus dại gây ra. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

"Không ít người nghĩ chó mèo khỏe mạnh, hiền lành thì không có nguy cơ mang bệnh. Tuy nhiên, virus dại có thể tồn tại trong thời gian ủ bệnh nhiều tháng trước khi động vật phát triệu chứng", bác sĩ Huyền nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, sai lầm phổ biến nhất hiện nay là chờ xem chó mèo có chết hay không rồi mới đi tiêm phòng. Với các vết cắn ở vùng đầu, mặt, cổ hoặc khu vực có nhiều dây thần kinh như đầu ngón tay, ngón chân, cơ quan sinh dục, virus có thể di chuyển rất nhanh về hệ thần kinh trung ương. Chờ đợi đồng nghĩa với việc đánh cược tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo chó, mèo từ 2 tháng tuổi trở lên cần được tiêm vaccine phòng dại định kỳ hàng năm.

Theo hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, khi bị chó mèo cắn hoặc cào gây trầy xước, người dân cần sơ cứu ngay lập tức bằng cách rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy liên tục với xà phòng trong ít nhất 15 phút.

Sau đó, sát khuẩn lại bằng cồn 70 độ hoặc cồn iod và nhanh chóng tới cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ đánh giá nguy cơ, chỉ định tiêm huyết thanh hoặc vaccine phòng dại càng sớm càng tốt.

Bác sĩ cũng lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá thuốc, chữa mẹo hoặc tìm đến “thầy lang lấy độc”, bởi những biện pháp này không có tác dụng ngăn virus dại mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, chậm trễ thời gian điều trị.