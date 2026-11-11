Đội tuyển chưa nhận được tiền thưởng World Cup 2026

Ba tháng sau khi World Cup 2026 khép lại, các tuyển thủ Australia vẫn chưa nhận được tiền thưởng dự giải.

Cầu thủ Australia chưa nhận được tiền thưởng World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo SBS News, các thành viên đội tuyển Australia tham dự World Cup 2026 vẫn chưa được thanh toán đầy đủ tiền thù lao thi đấu, dù giải đấu đã kết thúc từ đầu tháng 7. Sự việc khiến nhiều cầu thủ bất mãn, khi một số cầu thủ chủ chốt có thể bị nợ tới hơn 36.000 USD .

Australia dừng bước tại vòng 32 đội sau thất bại trước Ai Cập hôm 3/7. Tuy nhiên, hơn ba tháng sau trận đấu đó, các khoản tiền dành cho cầu thủ vẫn chưa được chuyển đến tài khoản của các cá nhân.

Liên đoàn Bóng đá Australia (FA) giải thích nguyên nhân xuất phát từ những vấn đề phức tạp liên quan đến nghĩa vụ thuế tại Mỹ và khu vực Bắc Mỹ. Cơ quan này cho biết đang phối hợp với Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Australia (PFA) để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Australia sớm dừng chân tại World Cup 2026.

Theo FA, họ đã sẵn sàng thực hiện thanh toán nhưng vẫn cần ý kiến tư vấn cuối cùng từ các chuyên gia về nghĩa vụ thuế, khấu trừ cũng như thông tin phân bổ khoản tiền cho từng cầu thủ.

Theo công bố trước khi World Cup 2026 khởi tranh, mức thù lao dành cho mỗi tuyển thủ Australia vào khoảng 6.000 USD mỗi trận, áp dụng cho cả những người được ra sân lẫn cầu thủ dự bị không thi đấu.

Như vậy, những cầu thủ có tên trong danh sách cả sáu trận có thể đang bị nợ tổng cộng khoảng 36.000 USD . Đây là khoản tiền không nhỏ, đặc biệt khi các tuyển thủ đã hoàn thành nghĩa vụ thi đấu từ nhiều tháng trước.

Giám đốc điều hành PFA, Beau Busch, chỉ trích cách xử lý của FA và cho rằng "sự chậm trễ này rất khó chấp nhận". Ông nhấn mạnh những vấn đề về thuế quốc tế hoàn toàn có thể được dự liệu và giải quyết trước khi World Cup khởi tranh.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra trong bối cảnh FA ghi nhận khoản thua lỗ 23 triệu USD trong hai năm tài chính gần nhất. Trong khi phía Liên đoàn cam kết sớm hoàn tất thanh toán, uy tín của tổ chức này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi quyền lợi chính đáng của các cầu thủ chưa được đảm bảo.

Highlights Australia 1-1 Ai Cập (luân lưu 2-4) Rạng sáng 4/7, Ai Cập đánh bại Australia 4-2 trên loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.