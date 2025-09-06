Đội tuyển châu Phi đầu tiên có vé dự World Cup

Rạng sáng 6/9, Morocco đánh bại Niger 5-0, qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự 3 kỳ World Cup liên tiếp.

Morocco thăng hoa ở vòng loại.

Cú đúp của Ismael Saibari và các pha lập công của El Kaabi, Hamza Igamane và Azzedine Ounahi giúp Morocco giành chiến thắng dễ dàng trên sân nhà ở lượt trận thứ 7, bảng E, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Achraf Hakimi cùng đồng đội trở thành đại diện đầu tiên của lục địa đen giành vé đến Bắc, Trung Mỹ hè năm tới. Morocco có 18 điểm sau thành tích toàn thắng, hơn đội đứng thứ 2, Tanzania 10 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt trận.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Bắc Phi góp mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp (2018, 2022 va 2026). Với dàn cầu thủ đồng đều ở mọi tuyến cùng lối chơi gắn kết, thầy trò HLV Walid Regragui được kỳ vọng tiếp nối thành công ở giải đấu diễn ra cách đây 3 năm, khi họ giành vị trí thứ 4 chung cuộc.

Việc Morocco giành vé dự World Cup sớm cũng nhờ vào việc Eritrea rút khỏi vòng loại khu vực châu Phi. Từ đó, Hakimi cùng đồng đội chỉ còn phải chơi 8 trận, thay vì 10 như các bảng đấu khác.

Trong khi Morocco sớm có vé dự World Cup, các tên tuổi lớn tại châu Phi khác như Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Algeria, Senegal,... đều chưa thể chắc chắn tấm vé qua vòng loại. Khoảng cách giữa họ và đội cạnh tranh chỉ là vài điểm, trong khi còn đến 3 lượt trận.

Tính đến sáng 6/9, đã có tổng cộng 14 đội, không tính 3 nước đồng chủ nhà, có vé dự World Cup, bao gồm Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, New Zealand và Morocco.