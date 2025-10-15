Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội tuyển châu Âu đầu tiên có vé World Cup

  • Thứ tư, 15/10/2025 04:38 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Rạng sáng 15/10, Anh đánh bại Latvia 5-0, qua đó chính thức giành vé đến thẳng châu Mỹ vào năm sau.

Tuyển Anh chưa có đối thủ ở vòng loại.

Dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, “Tam Sư” tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt ở vòng loại khi toàn thắng cả 6 trận, ghi 18 bàn và chưa để thủng lưới lần nào.

Trước đối thủ không cùng đẳng cấp, HLV Tuchel thực hiện hai sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng xứ Wales, bao gồm sự trở lại của đội trưởng Harry Kane và tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly.

Ngay từ những phút đầu, Kane cùng Anthony Gordon và Bukayo Saka liên tục khuấy đảo hàng thủ Latvia. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Gordon mở tỷ số ở phút 26 bằng cú sút đẹp mắt sau đường chuyền dài của John Stones. Đến cuối hiệp một, Kane nhân đôi cách biệt, sau đó ghi thêm bàn từ chấm phạt đền, giúp Anh dẫn 3-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Latvia nỗ lực tấn công nhưng không tạo được nhiều khác biệt. Pha phản lưới nhà của Maksims Tonisevs nâng tỷ số lên 4-0 cho Anh, trước khi Eberechi Eze ấn định chiến thắng 5-0 bằng cú dứt điểm tinh tế ở phút 86.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế vượt trội của Anh tại bảng đấu mà còn giúp họ sớm hoàn thành mục tiêu giành vé đến Bắc Mỹ dự World Cup 2026. HLV Thomas Tuchel được kỳ vọng giúp “Tam Sư” vượt qua cái dớp hơn 60 năm chưa vô địch thế giới kể từ năm 1966.

Cũng trong rạng sáng nay, Bồ Đào Nha đã có cơ hội lớn để giành vé World Cup nhưng lại để Hungary gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ hiệp hai, qua đó phải chờ đến tháng sau mới có thể định đoạt số phận.

Anh du World Cup anh 1

Cục diện bảng K.

