Đối tượng truy nã trốn ra biển nuôi cá vẫn không thoát

Sau 4 ngày ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoài Thương (SN 1997, tạm trú khu phố 9 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về tội "Hủy hoại tài sản", bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 28/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ được Thương khi đối tượng đang lẩn trốn nuôi cá trên biển.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và Bộ đội Biên phòng bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoài Thương.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h ngày 15/3/2025, Thương trên đường đi bộ về phòng trọ tại khu phố 9 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, khi đi ngang qua nhà của anh P.V.V., thì thấy môtô nhãn hiệu Honda, loại Winner X, đang đậu trong sân trước cửa nhà. Thương nhớ lại mâu thuẫn xảy ra trước đó giữa Thương và anh V., nên bực tức và nảy sinh ý định đốt môtô của anh V. để trả thù.

Để thực hiện, Thương về phòng trọ chiết xăng từ môtô của Thương ra chai rồi quay lại đổ xăng lên xe của anh V., dùng bật lửa đốt xe rồi rời khỏi hiện trường. Anh V. đang ngủ trong nhà phát hiện xe cháy, nên đã tri hô rồi cùng mọi người dập lửa. Sau đó, anh V. đến cơ quan Công an trình báo.

Khi biết sự việc đã bại lộ, Thương đến Công an đầu thú thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Sau khi kết thúc điều tra chuyển VKSND đề nghị truy tố, thì Thương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 25/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Thương về tội "Hủy hoại tài sản".