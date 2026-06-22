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Pháp luật

Đối tượng truy nã bị bắt sau gần 30 năm lẩn trốn

  • Thứ hai, 22/6/2026 18:41 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Đào Văn Thạch (SN 1964, trú thôn Nhân Sơn, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội), sau gần 30 năm “mai danh, ẩn tích”, đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng truy nã Đào Văn Thạch.

Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Đại Xuyên đã phát huy hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng truy nã Đào Văn Thạch sau gần 30 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/1/1997, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên (cũ) ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn Thạch về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân” theo quy định tại Điều 158, Bộ luật Hình sự năm 1985.

Trong quá trình điều tra, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24/1/1997, Công an huyện Phú Xuyên ra lệnh truy nã đối với Thạch.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh thông tin về các đối tượng truy nã, Công an xã Đại Xuyên phát hiện Thạch đang sinh sống tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nên xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng.

Ngày 21/6, tổ công tác của Công an xã Đại Xuyên phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ thành công Đào Văn Thạch tại tổ dân phố Đà Nghịt, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và những người liên quan.

Công an xã Đại Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://cand.vn/doi-tuong-truy-na-bi-bat-sau-gan-30-nam-lan-tron-post814572.html

Theo X. Mai/Công an nhân dân

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    Bat giu doi tuong truy na dac biet hinh anh

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