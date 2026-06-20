Truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang truy nã đối với Ngô Thị Ngọc về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo đó, Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại Hà Nội theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 80/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 17/10/2025 của Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội.

Quá trình điều tra vụ án, ngày 31/3/2026 và ngày 27/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã lần lượt ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Ngọc (sinh năm 1995, thường trú tại TDP An Lăng, phường Trần Liễu, TP Hải Phòng) về tội danh trên (các quyết định, lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn).

Đến ngày 12/6, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội ra Quyết định truy nã số 1073/QĐTN-ANĐT-Đ2 đối với Ngô Thị Ngọc về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại khoản 1, Điều 349 - Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo quyết định truy nã, Ngô Thị Ngọc (tên gọi khác TENDRE), sinh ngày 6/1/1995 tại:Hải Phòng. Nơi thường trú: TDP An Lăng, phường Trần Liễu, TP Hải Phòng. Số Thẻ CCCD 030195002923.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu: Nếu cá nhân, tổ chức nào có thông tin liên quan đến Ngô Thị Ngọc, liên hệ ngay với Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội (địa chỉ: Số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Điều tra viên Phạm Minh Tuấn, số điện thoại: 069.219.4085; 096.11.56788).