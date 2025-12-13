Đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải từng nhốt công an xã trong nhà

Theo lực lượng chức năng, ngoài hành vi đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải, Đặng Từ Thịnh (SN 1977, Hà Nội) từng có hành vi nhốt cán bộ công an xã trong nhà.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12, TP Hà Nội cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh

Đặng Từ Thịnh là đối tượng đã xuất hiện trong clip đẩy CSGT vào đầu xe tải đang đi tới, gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, chiều 11/12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phát hiện Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, Thịnh nhiều lần xin cán bộ Tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng cán bộ không đồng ý.

Lúc này, trên đường có một ô tô tải đi đến, đối tượng bất ngờ ôm một cán bộ trong tổ công tác, đẩy ngã vào đầu xe tải. Cán bộ trong tổ công tác đã kịp thời tránh được xe lao vào và truy đuổi, bắt giữ Thịnh và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực.

Theo lực lượng chức năng, ngoài việc đẩy CSGT vào đầu xe tải, Thịnh còn là đối tượng từng có hành vi nhốt cán bộ công an xã trong nhà. Theo đó, vụ việc xảy ra trong năm 2024, khi Công an xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên (cũ) phát hiện Thịnh điều khiển xe ba bánh tự chế ra đường, thì đối tượng đã có hành vi hung hãn, chống đối nhốt cán bộ công an xã trong nhà, cản trở lực lượng thực thi công vụ.

Sau khi bị bắt vì vụ việc ngày 11/12 vừa qua, Thịnh khai do nóng giận bộc phát. Đối tượng khai 2-3 ngày vừa qua bị đau đầu nên uống thuốc, dẫn đến những hành vi thiếu kiềm chế. Thịnh đã khai báo thành khẩn và bày tỏ ăn năn, hối hận về hành vi của mình.

Video đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải Ngày 11/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cán bộ cảnh sát giao thông đang dắt chiếc xe máy điện sát mép đường, thì bị người đàn ông đi cùng bất ngờ đẩy mạnh ra giữa đường, đúng lúc xe tải đang lao tới.