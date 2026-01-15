Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau đã xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Cái Đôi Vàm.

Theo đó, người bị xử phạt là hành chính là L.Q.Đ. (SN 1995, ngụ xã Phú Tân, Cà Mau), về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Cái Đôi Vàm vào ngày 2/1.

Người đăng thông tin sai sự thật tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 2/1, người dân phát hiện một thi thể nổi trên vuông tôm thuộc xã Cái Đôi Vàm. Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can H.A.K (16 tuổi, xã Cái Đôi Vàm) để điều tra hai hành vi "giết người" và "hiếp dâm".

Tuy nhiên, ngày 3/1, L.Q.Đ. sau khi đi dự đám tang nạn nhân đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật lên mạng xã hội vụ việc "liên quan 5 người, 4 người đã bị bắt".

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh kịp thời phát hiện, mời L.Q.Đ đến làm việc. Tại buổi làm việc, Đ thừa nhận nội dung bài viết do mình tự suy đoán, không có căn cứ, không kiểm chứng từ nguồn tin chính thống và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng quyết định xử phạt L.Q.Đ 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân.