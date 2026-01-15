Theo đó, người bị xử phạt là hành chính là L.Q.Đ. (SN 1995, ngụ xã Phú Tân, Cà Mau), về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Cái Đôi Vàm vào ngày 2/1.
Người đăng thông tin sai sự thật tại cơ quan công an.
Trước đó, ngày 2/1, người dân phát hiện một thi thể nổi trên vuông tôm thuộc xã Cái Đôi Vàm. Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can H.A.K (16 tuổi, xã Cái Đôi Vàm) để điều tra hai hành vi "giết người" và "hiếp dâm".
Tuy nhiên, ngày 3/1, L.Q.Đ. sau khi đi dự đám tang nạn nhân đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật lên mạng xã hội vụ việc "liên quan 5 người, 4 người đã bị bắt".
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật.
Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh kịp thời phát hiện, mời L.Q.Đ đến làm việc. Tại buổi làm việc, Đ thừa nhận nội dung bài viết do mình tự suy đoán, không có căn cứ, không kiểm chứng từ nguồn tin chính thống và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.
Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng quyết định xử phạt L.Q.Đ 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.