Đội trưởng U23 Jordan nức nở khi U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia

Là người ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Jordan trong trận gặp Kyrgyzstan, Ali Azaizeh có một đêm trọn vẹn khi cùng đồng đội vào tứ kết ở giải U23 châu Á 2026.

U23 Jordan bật khóc khi biết U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia Các cầu thủ và ban huấn luyện tuyển U23 Jordan không giấu nổi niềm hạnh phúc, xúc động khi U23 Việt Nam góp phần giúp đội bóng này vào tứ kết bằng chiến thắng trước Saudi Arabia.

Rạng sáng 13/1 (theo giờ Việt Nam), video ghi lại cảnh tượng vỡ òa trong hạnh phúc của các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Jordan khi biết kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia, được fanpage AFC Asian Cup chia sẻ, hút tới 2,3 triệu lượt xem.

Chiến thắng 1-0 của các "chiến binh sao vàng" đã loại đội bóng chủ nhà khỏi giải đấu, gián tiếp góp phần giúp U23 Jordan có tấm vé vào tứ kết vòng chung kết U23 châu Á với vị trí nhì bảng.

Trong video, một số thành viên không kìm nổi nước mắt vì xúc động. Ali Azaizeh, đội trưởng U23 Jordan, ôm chầm lấy các thành viên ban huấn luyện và đồng đội, hét lên đầy phấn khích.

Ali Azaizeh cũng là người hùng của đội bóng Tây Á khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan ở phút thứ 33.

Ali Azaizeh (áo đỏ) là người ghi bàn thắng cho U23 Jordan tối 12/1. Ảnh: AFC.

Trên trang cá nhân, Ali liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong trận đấu tối 12/1. "Thật mừng khi chúng ta đã vào vòng trong. Xin gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ Jordan thân yêu. Tiến lên nào, vòng tứ kết, những chàng trai dũng cảm của chúng ta", anh viết.

Không chỉ ăn mừng trên sân cỏ, tuyển U23 Jordan cũng tạo nên cảnh tượng đáng yêu khi sang tận khách sạn ăn mừng cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik. Hình ảnh một số cầu thủ Jordan ca hát, thậm chí bắt tay, ôm lấy các cầu thủ Việt Nam khiến người hâm mộ hai nước thích thú.

Ở phần bình luận, không ít cổ động viên Jordan cũng gửi lời cảm ơn đến các "chiến binh sao vàng" khi góp phần giúp đội bóng Tây Á vào tứ kết với chiến thắng trước Saudi Arabia. Việc đại diện Đông Nam Á thi đấu đầy quyết tâm, bản lĩnh khiến nhiều người nể phục.

"Kết quả U23 Việt Nam thắng U23 Arab Saudi đã giúp chúng tôi rất nhiều. Song thực sự, chúng tôi đã không chú ý đến trận còn lại, vì trước tiên Jordan phải tự giành chiến thắng đã", HLV Omar Najhi cũng chia sẻ ở họp báo sau trận thắng Kyrgyzstan.

Với vị trí nhì bảng A, U23 Jordan sẽ gặp U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết. Trong khi đó, đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam sẽ là U23 UAE hoặc U23 Syria.

