Đội trưởng tuyển Nhật Bản thông báo có con với mỹ nhân hơn 2 tuổi

Ngày 2/8, cầu thủ bóng đá Ko Itakura (29 tuổi), hiện khoác áo AFC Ajax, và nữ diễn viên Haruna Kawaguchi (31 tuổi) đồng loạt thông báo kết hôn trên mạng xã hội. Trên tài khoản cá nhân, Haruna Kawaguchi viết: "Chúng tôi xin thông báo Ko Itakura và Haruna Kawaguchi đã chính thức kết hôn". Nữ diễn viên cũng xác nhận đang mang thai và cho biết cả hai đang háo hức chờ ngày con đầu lòng chào đời khỏe mạnh. Cô chia sẻ hai vợ chồng mong muốn xây dựng mái ấm luôn tràn ngập tình yêu thương, sự sẻ chia và tiếng cười, đồng thời hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.