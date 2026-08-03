Đội trưởng tuyển Nhật Bản thông báo có con với mỹ nhân hơn 2 tuổi

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Ngày 2/8, cầu thủ bóng đá Ko Itakura (29 tuổi), hiện khoác áo AFC Ajax, và nữ diễn viên Haruna Kawaguchi (31 tuổi) đồng loạt thông báo kết hôn trên mạng xã hội. Trên tài khoản cá nhân, Haruna Kawaguchi viết: "Chúng tôi xin thông báo Ko Itakura và Haruna Kawaguchi đã chính thức kết hôn". Nữ diễn viên cũng xác nhận đang mang thai và cho biết cả hai đang háo hức chờ ngày con đầu lòng chào đời khỏe mạnh. Cô chia sẻ hai vợ chồng mong muốn xây dựng mái ấm luôn tràn ngập tình yêu thương, sự sẻ chia và tiếng cười, đồng thời hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.
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Thông tin kết hôn được công bố chỉ ít tuần sau khi cả hai vướng tin đồn hẹn hò. Trước đó, ngày 18/7, tạp chí Shūkan Bunshun đưa tin Ko Itakura và Haruna Kawaguchi đang duy trì mối quan hệ tình cảm nghiêm túc.
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Theo các nguồn tin, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm ngoái. Một người thân cận với Haruna Kawaguchi tiết lộ nữ diễn viên từng sang Hà Lan thăm Itakura trong thời gian anh thi đấu tại đây. Hai người cũng nhiều lần được bắt gặp lái xe cùng nhau ở khu vực trung tâm Tokyo. Tuy nhiên, suốt thời gian xuất hiện tin đồn, cả hai đều không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.
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Ko Itakura sở hữu chiều cao 1,88 m, thi đấu ở vị trí trung vệ và được đánh giá cao nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn cùng kỹ năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Sau khi gia nhập Manchester City năm 2019 để bắt đầu hành trình thi đấu tại châu Âu, anh lần lượt khoác áo Groningen (Hà Lan), Schalke 04 và Borussia Mönchengladbach (Đức), trước khi chuyển đến Ajax vào tháng 8 năm ngoái.
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Với lợi thế về thể hình và thể lực, Itakura nổi bật trong các tình huống phòng ngự một đối một, không chiến và tranh chấp dưới mặt đất tại Bundesliga cũng như Eredivisie. Bên cạnh khả năng phòng ngự, tuyển thủ Nhật Bản còn được đánh giá cao ở kỹ năng kiểm soát bóng và phát động tấn công từ hàng thủ. Anh thường xuyên dâng cao lên khu vực giữa sân để tham gia điều phối lối chơi.
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Ở cấp độ đội tuyển, Itakura là một trong những trụ cột của Nhật Bản và được trao băng đội trưởng tại World Cup 2026 vừa qua. Sau thất bại trước Brazil ở vòng 32 đội, trung vệ 29 tuổi bật khóc ngay trên sân và chia sẻ: "Đây không phải là một đội bóng đáng lẽ phải dừng bước theo cách này".
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Trong khi đó, Haruna Kawaguchi là một trong những ngôi sao quảng cáo hàng đầu Nhật Bản. Từ năm 2022, cô liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng những diễn viên được các thương hiệu lựa chọn làm gương mặt đại diện, qua đó được truyền thông ưu ái gọi là "CM Queen" (Nữ hoàng quảng cáo). Ngoài lĩnh vực quảng cáo, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi bật như phim lịch sử The Giraffe Came của NHK và bộ phim truyền hình Silentcủa Fuji TV.
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