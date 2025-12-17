Đội trưởng Liên Quân Thái Lan suýt 'vạch trần' đồng đội gian lận là ai

|
Do bê bối gian lận chấn động của vận động viên Tokyogurl (tên thật: Napat Warasin), Thái Lan quyết định rút đội Liên Quân Mobile nữ khỏi SEA Games 33 ngay trong ngày 16/12 dù vẫn còn lịch thi đấu với Lào. Sau thông tin này, Givemeakiss (tên thật: Jormkon Pumseenil), đội trưởng tuyển nữ, là một trong những người bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội. Cô buồn bã khi công sức tập luyện thời gian dài của cả đội đổ sông đổ bể vì sai lầm của một cá nhân.
SEA Games 33 là sự kiện có ý nghĩa với Givemeakiss khi cô và đồng đội đặt mục tiêu giành huy chương vàng. Trước giải đấu, đội trưởng tuyển nữ Thái Lan cũng nhiều lần bày tỏ sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân.
Cô gái 19 tuổi cũng là một trong những nhân tố chủ lực của tuyển nữ Liên Quân Mobile. Cô là tuyển thủ từng thi đấu ba mùa RoV Pro League (giải đấu eSports chuyên nghiệp hàng đầu dành cho game Realm of Valor - phiên bản Liên Quân Mobile ở Thái Lan) và thậm chí góp mặt trong đội hình vô địch RPL Mùa Hè 2024.
Hai ngày trước trận gặp Việt Nam, chính Givemeakiss đã nghi ngờ Tokyogurl gian lận năng lực và báo cho huấn luyện viên Mistgunz (phải) song không có bằng chứng cụ thể. Cả đội đã họp trao đổi, song Tokyogurl phủ nhận toàn bộ cáo buộc và giận dữ khi các thành viên không tin tưởng mình. Cuối cùng, cả ban huấn luyện và đồng đội đành chọn cách làm hòa để tránh xung đột nội bộ. Song, Tokyogurl khiến cả đội thất vọng khi bị tổ trọng tài phanh phui hành vi hôm 15/12.
Trả lời báo giới sau khi hành vi gian lận của Tokyogurl bị phát hiện, Givemeakiss cũng chỉ ra một số dấu hiệu bất thường của đồng đội, như yêu cầu mượn điện thoại của cô, vội vàng lên sân khấu và liên tục che màn hình điện thoại.
Sau khi hành trình của tuyển eSports nữ Thái Lan dừng lại, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự an ủi, động viên cô gái 19 tuổi. Kamlangpandin, anh trai cô, cũng có bài viết dài an ủi em gái. Anh kể lại niềm đam mê của Jormkon dành cho bộ môn này cũng như khát khao chứng tỏ bản thân của nữ tuyển thủ trong giải đấu.
Ngoài đời, đội trưởng 19 tuổi nhận nhiều lời khen với vẻ ngoài sáng. Cô chuộng phong cách trẻ trung, hiện đại đúng lứa tuổi. Givemeakiss cũng là một trong những vận động viên eSports có lượng người theo dõi lớn tại Thái Lan với 18.000 follow trên Facebook và 25.000 trên Instagram.
