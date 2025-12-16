Đội trưởng eSports Thái Lan: 'Tôi sốc toàn tập khi phát hiện gian lận'

Đội trưởng tuyển eSports Thái Lan khóc nấc kể lại giây phút phát hiện đồng đội gian lận trước truyền thông khu vực. Cô cho biết đồng đội có dấu hiệu gian lận từ hai ngày trước.

Đội trưởng eSports Thái Lan khóc khi trả lời truyền thông ngày 16/12. Ảnh: Khaosod.

Giấc mơ giành huy chương vàng SEA Games của đội tuyển Liên Quân Mobile (RoV) Nữ Quốc gia Thái Lan đã tan vỡ sau khi VĐV Tokyogurl (tên thật là Napat Warasin) bị phát hiện gian lận ngay trên sân khấu thi đấu ngày 16/12, theo Khaosod.

Sự việc gây chấn động làng thể thao điện tử Thái Lan và khu vực, dẫn đến việc Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) buộc phải loại Tokyogurl khỏi đội tuyển vì vi phạm quy định 9.4.3 (sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép). Đội tuyển RoV Nữ sau đó cũng nhận lệnh từ Liên đoàn, buộc rút lui khỏi SEA Games lần thứ 33 để thể hiện tinh thần thể thao.

Trả lời phỏng vấn trước báo giới, đội trưởng Givemeakiss cho biết cảm xúc của cả đội "vỡ tan" khi hay tin gian lận của Tokyogurl.

"Tôi cảm thấy rất buồn vì chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu và thi đấu nỗ lực. Mọi thứ lại kết thúc vì điều này (chỉ sự cố gian lận - PV), thật sự tan nát cõi lòng. Tôi muốn xin lỗi người dân Thái Lan vì sự việc này đã xảy ra", tờ Khaosod dẫn lại lời của Givemeakiss.

Chân dung Tokyogurl - nữ VĐV dính bê bối gian lận. Ảnh: Thaiger.

Theo lời kể của nữ tuyển thủ, Tokyogurl đã có 3 dấu hiệu bất thường ngay trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam:

Yêu cầu khó hiểu: "Tôi ngồi cạnh cô ấy (Tokyogurl - PV). Ban đầu, Tokyogurl yêu cầu mượn điện thoại phục vụ thi đấu của tôi để kiểm tra vật phẩm và chỉnh sửa cài đặt. Tôi đã thắc mắc tại sao cô ấy lại làm vậy, trong khi đã có điện thoại riêng", Givemeakiss nói và nhận được phản hồi là do điện thoại "không kết nối mạng".

Trốn tránh quy trình: Nữ tuyển thủ cho biết việc mượn điện thoại của VĐV thi đấu cần có sự đồng ý của huấn luyện viên, nhưng huấn luyện viên đã không đồng ý. "Tokyogurl bắt đầu tỏ ra lo lắng".

Vội vàng lên sân khấu: Khi được phép lên sân khấu chuẩn bị, Tokyogurl là người đầu tiên "vội vàng lên đầu tiên". "Đây là điểm đáng ngờ tiếp theo mà tôi nhận thấy. Tôi nhận ra có gì đó không ổn", đội trưởng nói.

Thời điểm diễn ra trận đấu, Givemeakiss cho biết thêm thái độ của Tokyogurl ngầm trả lời cho những nghi ngờ trước đó, đặc biệt là hành vi che giấu điện thoại.

"Tôi cảm thấy Tokyogurl có thái độ như không muốn tôi nhìn vào màn hình điện thoại thi đấu. Cô ấy cứ lướt màn hình qua lại. Một đồng đội khác ngồi cạnh cũng bắt đầu để ý", Givemeakiss kể.

Đỉnh điểm sự việc là khi trận đấu bị yêu cầu dừng lại đột ngột. Sau khi ban tổ chức vào kiểm tra, trọng tài đã nhắc nhở: "Đây là lời nhắc nhở lần một, liên quan đến phần mềm Discord". Nghe vậy, đội trưởng bắt đầu giật mình, cầu mong không phải là điều cô nghĩ đến.

Ván đấu kết thúc, nữ VĐV eSports Thái Lan cho biết cô đã báo cáo sự việc với huấn luyện viên trong trạng thái "run rẩy" và "sốc toàn tập". Sau đó, đội tuyển thay người và tịch thu điện thoại để kiểm tra bằng chứng.

Hai ngày trước thi đấu, Givemeakiss nói cô đã nghi ngờ hành vi gian lận từ Tokyogurl, nhưng không có bằng chứng. "Tokyogurl đã phản ứng giận dữ, lớn tiếng khi bị hỏi, cả đội đã phải chọn cách làm hòa và tiếp tục tập luyện để hướng đến mục tiêu chung là giành huy chương vàng", nữ đội trưởng nói.

Sau khi sự việc vỡ lẻ, Tokyogurl bị truất quyền thi đấu tại SEA Games 33 và bị công ty quản lý Talon TH chấm dứt hợp đồng. Garena RoV Thailand, đơn vị tổ chức sự kiện, cũng cấm nữ VĐV thi đấu vô thời hạn với mọi giải do đơn vị này tổ chức. Nữ tuyển thủ cũng đã khóa các nền tảng như Instagram, TikTok, sau vụ gian lận.